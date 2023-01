Restauranttest – Der krasseste Kebab der Schweiz Passen Schmelzkäse und Dönerfleisch wirklich zusammen? Unser Tester wagte den Selbstversuch bei Hemad’s Original in Unterentfelden AG. Daniel Böniger

Einmal mit alles: Das ist die Hausspezialität bei Hemad. Foto: Daniel Böniger

Nach meinem persönlichen Kritikermotto «Einer muss es ja machen» ging ich diese Woche nach Unterentfelden, Aargau. Im tiefsten Mittelland, fünf Autominuten von Aarau entfernt, an einer Durchfahrtsstrasse befindet sich Hemad’s Original. Dies ist eine Dönerbude, die den wohl schweizerischsten Kebab des Landes verkauft. Es handelt sich, salopp formuliert, um eine gewagte Kombination des türkischen Imbissgerichts mit Käsefondue, serviert in einem Caquelon. Natürlich wollte ich wissen, wie so was schmeckt.