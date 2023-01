Nach jahrelangem Niedergang – Der kriselnde Industrieriese General Electric wird zerlegt Nach einem harten Stellenabbau – auch in der Schweiz – will der einst grösste US-Konzern die Anleger belohnen. Walter Niederberger aus San Francisco

In der Schweiz machte General Electric jüngst mit dem Bau des Gas-Notkraftwerks des Bundes in Birr AG Schlagzeilen. Im November wurde die Generatoreneinheit auf einem eigens gebauten Fundament installiert. Foto: Dominique Meienberg

Larry Culp ist der erste Konzernchef, der als Aussenseiter die Führung des Industrieriesen General Electric innehat. Er ist auch der erste, dem die Aktionäre wegen mangelnder Leistung eine Halbierung seines Lohnes aufgezwungen haben. Und er ist der erste, der nun den einst grössten US-Konzern zu zerlegen beginnt.

Als Erstes kam am Mittwoch die Medizinalsparte als eigenständiges Unternehmen an die Börse. Sie wurde sofort um acht Prozent höher bewertet. Auch die Flugzeugmotoren- und die Turbinensparten, die später abgetrennt werden sollen, wurden um fünf Prozent aufgewertet.

General Electric folgt mit der Aufspaltung in beweglichere Unternehmen dem Beispiel anderer Industriekonglomerate wie Siemens, United Technologies oder Tyco. Auch der Schweizer Industrieriese ABB geht in diese Richtung. Er hat kürzlich die Turboladersparte abgespaltet und als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht.

Ziel dieser Abmagerung ist, mit jüngeren und kleineren Konkurrenten Schritt halten zu können und die Anleger zufriedenzustellen, die seit Jahren über die schwachen Aktienpreise geklagt haben. General Electric etwa war zu seinen besten Zeiten über 400 Milliarden Dollar wert und wird selbst jetzt, nach der ersten Abspaltung, für nur rund 100 Milliarden gehandelt.

Gelingt es Culp, im kommenden Jahr auch die beiden anderen Sparten zu verselbstständigen, so schätzen Analysten den Unternehmenswert auf rund 150 Milliarden Dollar.

Tausende Stellen in der Schweiz gestrichen

Kein anderer Koloss hat sich mit der Zerlegung so schwergetan wie General Electric, und in keinem vergleichbaren Unternehmen wurde die Belegschaft durch die Sparmassnahmen härter durchgeschüttelt. Seit Culp 2018 die Führung übernommen hat, entliess er fast 40 Prozent des Personals.

Besonders hart griff er in der Gasturbinensparte durch, in der General Electric auch in der Schweiz tätig ist. Gemäss dem letzten verfügbaren Jahresbericht von 2021 arbeiten in der Sparte noch 32’000 Angestellte, verglichen mit fast 60’000, bevor Culp das Messer anzusetzen begann.

In der Schweiz begann der Abbau allerdings schon früher. Seit 2016 setzte der Konzern vier Massenentlassungen an seinen drei Aargauer Standorten Baden, Birr und Oberentfelden durch und strich rund 3000 von 5000 Stellen.

Wie es dazu kam, ist bezeichnend für den früheren, auf Expansion um jeden Preis ausgerichteten Managementstil. 2016 übernahm der US-Konzern die Energiesparte des französischen Rivalen Alstom, der zuvor mit einem Gemeinschaftsunternehmen mit ABB verbunden war. Der Kaufpreis von zehn Milliarden Dollar war hoch, zu hoch, wie die kurz darauf angekündigte erste Entlassung von 900 Angestellten in Baden zeigte. Die aargauische Regierung fühlte sich übertölpelt und beklagte sich über die konstanten Wechsel in der Geschäftsleitung von General Electric Schweiz.

Ein unkontrollierbares Imperium, mit dem Verluste verschleiert wurden

Doch exakt diese permanenten Wechsel waren das Kennzeichen von Jack Welch, der für seine 18 Jahre lange Regentschaft beim US-Konzern von den Medien gefeiert und von den Konkurrenten neidisch beobachtet wurde. Für Welch seien die Manager beliebig austauschbar gewesen, sagt Jeffrey Sonnenfeld, Professor für Management an der Yale-Universität. Spezifische industrielle Kenntnisse hätten dabei weniger eine Rolle gespielt als die in Umsatz und Gewinn messbare Jahresleistung.

Welchs Macho-Stil war darauf angelegt, den Konzern noch grösser zu machen. Damit stiegen die Risiken. General Electric wurde unkontrollierbar. Welch kaufte kreuz und quer Hunderte Firmen zusammen und betrieb neben dem Industriegeschäft, das auf Thomas Edison zurückging, Versicherungen, Medizinaltechnik-, Leasing- und Kreditfirmen. Selbst Fernseh- und Filmunternehmen stiessen zu General Electric.

«Das Resultat war ein Honigtopf, aus dem Mittel entnommen werden konnten, um Verluste in einzelnen Geschäftsteilen zu verschleiern», so Sonnenfeld. An den drastischen Fehlern und der Schuldenlast der «goldenen Zeit» leidet General Electric noch heute. Das Unternehmen verlor im letzten Jahr unter Welch ein Viertel des Marktwertes. Sein Nachfolger Jeff Immelt versuchte dann 14 Jahre lang erfolglos, den zusammenbrechenden Koloss auf stärkere Beine zu stellen.

Fragezeichen zur Zukunft des Turbinengeschäfts

Nach dem Börsengang von GE Healthcare konzentrieren sich Analysten nun auf die Abspaltung des Turbinengeschäfts. Die Sparte soll mit einer auf erneuerbare Energien ausgerichteten Abteilung fusioniert und 2024 als GE Vernova an die Börse gebracht werden. Vernova-Chef Scott Strazik gibt sich zuversichtlich, dass er das Geschäft mit Gasturbinen wieder ankurbeln und dauerhaft gewinnbringend machen kann. Besonders hilfreich ist aus seiner Sicht das 391 Milliarden Dollar schwere Investitionspaket der Regierung Biden für erneuerbare Energien.

Mit der Kombination von Gasturbinen und nicht fossilen Energien sieht sich General Electric als Gewinner dieses Pakets. Voraussetzung ist aber, dass das Unternehmen es schafft, die klassischen Turbinen statt mit Gas mit erneuerbaren Energien, Wasserstoff oder synthetischen Energien zu betreiben.

Das Notkraftwerk des Bundes, das General Electric derzeit im aargauischen Birr baut und das im Februar betriebsbereit sein soll, ist dafür noch nicht eingerichtet. Offen ist ohnehin, ob es je gebraucht oder 2026 ohne eine Betriebsstunde wieder abgestellt wird.

