Art Basel Miami Beach ist zurück – Der Krypto-Tsunami verdüstert die Zukunftsaussichten Wie soll mit dem digitalen Kunsttrend umgegangen werden? Diese Frage müssen sich auch klassische Messen stellen. Ewa Hess

NFT-Kunst zum Anschauen: Halle an der Art Basel Miami Beach. Foto: Keystone

Willkommen in Miami: Zwei Stunden nach dem Beginn der Messe flüsterte man sich schon sagenhafte Verkaufssummen ins Ohr. Der Londoner Galerist Helly Nahmad soll seinen grossen Rothko für 50 Millionen Dollar verkauft haben. Die Galerie Pace, die seit kurzem Jeff Koons zu ihren Künstlern zählt, konnte «Gazing Ball» für eine Million Dollar absetzen.

Es ist offensichtlich, die Geldbeutel der reichen Sammler sind während der Pandemiejahre angeschwollen. Die Art Basel in Basel war schon ziemlich erfolgreich im September, und im November vermeldeten die Auktionen in London und New York Rekordumsätze. Nun fand nach einem zweijährigen Unterbruch auch die Art Basel im US-Ferienort Miami Beach statt. Gestern ging sie zu Ende. Und mancher Stand meldete «ausverkauft».