Bitcoin erholt sich nicht – Der Krypto-Winter dauert das ganze Jahr Pannen, Pleiten, Kurszerfall. Der Absturz der Kryptowährungen bringt immer mehr Unternehmen der Branche in Bedrängnis. Hans-Jürgen Maurus

Hat kurzerhand Abhebungen und Überweisungen von Investoren blockiert: Celsius-Firmengründer Alex Mashinsky. Foto: Imago Images

Jetzt hat es also auch einen der Stars der Szene erwischt. Der Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital hat gestern in New York Konkurs angemeldet. Vor wenigen Tagen war bereits auf den Britischen Jungferninseln die Liquidation der angeschlagenen Firma eingeleitet worden.