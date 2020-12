Neuer Gastgeber an der Seepromenade – Zürichs Würstlikönig übernimmt den Kiosk am Mythenquai Urs Keller und seine Tochter Laurence bespielen ab 2021 die Hafen-Enge-Beiz. Beim Familienprojekt spielen nicht nur Wurstwaren eine Rolle. Claudia Schmid

Im Frühling in der Hafen-Enge-Beiz anzutreffen: Urs Keller und Tochter Laurence vor dem Kioskhäuschen. Foto: Urs Jaudas

Im Wasser zieht ein nackter Schwimmer, der vorher in der Sauna des Seebads Enge war, seine Bahnen. Für einen Moment reisst die Wolkendecke auf, im Hintergrund erscheinen die verschneiten Berge: Der Platz vor dem Kiosk beim Hafen Enge ist auch zur kalten Jahreszeit ein spektakulärer Ort.

Nächsten Frühling bekommt das Häuschen, eine eigenwillige Mischung aus Beiz, Bar und Kiosk, einen neuen Gastgeber: Hafenwirtin Eva Germann übergibt nach dreizehn Jahren an Urs Keller. Der bekannteste Metzgermeister der Stadt und Erfinder der Wiedikerli wird im Betrieb, der in Stadtbesitz ist, den Grill- und Cateringbetrieb «Keller’s» eröffnen. Die Logo-Schrift stammt aus dem Archiv seines Grossvaters. Dieser hat 1934 die Metzgerei Keller am Manesseplatz gegründet. Sein Enkel hat diese bis vor ein paar Jahren geführt.