Modebranche – Der Lack ist ab Stell dir vor, es ist Fashion Week – und kaum jemand geht hin. Die Kollektionen für Frühling/Sommer 2021 werden virtuell und fast ohne Publikum präsentiert. Tanja Rest

Models mit Masken, kaum Publikum: Christian Siriano präsentierte seine neue Frühjahr-/Sommer-Kollektion im Grünen. Foto: Getty Images

September ist Fashion Month. Der Monat, in dem in den alten Zeiten Tausende von Einkäuferinnen, Journalisten, Models ihre Rimowa-Koffer vollluden und die Grand Tour antraten, die sie von New York über London, Mailand und Paris an Hunderten von Laufstegen entlangführte. Vorbei.