Helvetic empfängt Embraer – Der längste Brasilianer landet am Freitag in Kloten Mit der HB-AZI ist das erste Flugzeug des Typs E195-E2 an Helvetic Airways ausgeliefert worden. Die Regionalfluggesellschaft stehe trotz Corona finanziell gut da, sagte der CEO. Florian Schaer

Um 5,3 Meter ist der Embraer E195-E2 länger als seine Schwester E190-E2. Helvetic liess 134 Sitze in den Flieger installieren. Bild: zvg

Die Helvetic Airways modernisiert ihre Flotte weiter. Seit der Verabschiedung der letzten Fokker 100 vor ziemlich genau zwei Jahren setzt die Regionalfluggesellschaft voll auf Maschinen des brasilianischen Herstellers Embraer. Bisher haben acht Maschinen des Typs E190-E2 nach und nach die älteren (gleich grossen) E190 ersetzt. Helvetic hatte vier der ursprünglichen E190-E2-Bestellungen in solche für die E195-E2 umgewandelt. Das um 5,3 Meter längere Flugzeug hat in der von Helvetic georderten Bestuhlung 134 Sitzplätze. Das entspricht in etwa der Kapazität des Airbus A220-300 (bei Swiss 145 Sitzplätze). Die E190-E2-Flugzeuge bringen es auf 110 Sitze.