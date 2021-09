Zum Bondfilm «No Time to Die» – Der lange Abschied von Daniel Craig Viel melancholischer kann ein Agentenfilm kaum sein: «No Time to Die» bringt die Ära von Hauptdarsteller Daniel Craig zu einem mehr als würdigen Abschluss. Hans Jürg Zinsli

Wird die Liebe halten? James Bond (Daniel Craig) und Madeleine Swann (Léa Seydoux) in «No Time to Die». Foto: Nicola Dove (© 2021 DANJAQ, LLC AND MGM)

Es muss schon was Drastisches vorgefallen sein, wenn sich gegen Ende des Films die Topetage des MI6 zum gemeinsamen Umtrunk einfindet und ausser M (Ralph Fiennes) niemand etwas sagt. Und ja, «No Time to Die» ist – mit aller gebotenen Zurückhaltung formuliert – ein radikaler Umsturz, was die Vorkommnisse im britischen Geheimdienst betrifft. Ganz zu schweigen davon, was James Bond (Daniel Craig) und seine Geliebte Madeleine Swann (Léa Seydoux) angeht.

Dabei hatte es in den letzten Szenen von «Spectre» (2015) noch so vielversprechend in einem Bond-typischen Sinn ausgesehen. 007 hatte da seinen Widersacher Oberhauser alias Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz) vom Himmel geschossen. Dann überliess er den Schurken seinem Vorgesetzten M (Ralph Fiennes), warf seine Pistole in die Themse und entschwand mit Swann. Das fast perfekte Happyend.