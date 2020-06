Zoos sind ab Samstag offen – Der lange Weg in die Lewa-Savanne Giraffen und Nashörner sind schon seit Wochen im Zoo Zürich angekommen. Nur das Publikum fehlte noch. Am Wochenende heisst es nun: Hereinspaziert! Hélène Arnet

Video: Tamedia (Bilder Andrea Zahler)

Immer schön Abstand halten! Das gilt auch im Zoo Zürich. Nur die Giraffen scheinen nicht viel davon zu halten. Als am Mittwochmorgen die Medien endlich die neue Lewa-Savanne besichtigen konnten, zupften sie so nahe an den Linsen der Kameras genüsslich Blätter von den Baumkronen, dass man sie fast streicheln konnte.

«Endlich», sagte Zoodirektor Alex Rübel. «Endlich», sagte Zoopräsident Martin Naville. «Endlich können wir den Besucherinnen und Besuchern unsere Lewa-Savanne zeigen. Am kommenden Samstag geht der Zoo Zürich wieder auf. Allerdings mit Einschränkungen. Gleichzeitig dürfen sich nur 5800 Personen im Zoo aufhalten, was vor allem an Wochenenden zu Wartezeiten führen kann.

Netzgiraffen: Nach über 60 Jahren kehren die Giraffen in den Zoo Zürich zurück. Foto: Andrea Zahler

Auch lohnt es sich, Onlinetickets zu beziehen – 3000 werden täglich herausgegeben. Damit darf man am Eingang zusammen mit jenen, die Jahreskarten besitzen, in die Schnellspur einbiegen. In den grösseren Tierhäusern herrscht zudem Einbahnverkehr. Und ein Zählsystem sorgt dafür, dass sich nicht zu viele Menschen darin aufhalten. Auch der Kinderzoo in Rapperswil und der Tierpark Langenberg sind ab Samstag wieder offen.

Der Weg zur Lewa-Savanne war nicht nur in übertragener Hinsicht lang. Er ist es auch ganz konkret. Sie liegt am äusseren Ende des Zoogeländes und ist mit ihren 5,6 Hektaren die grösste Anlage des Zoos Zürich.

Savanne nach dem Vorbild der Lewa-Savanne in Kenia: Sieben Tierarten leben im selben Habitat. Bisher friedlich. Foto: Andrea Zahler

Der Rundgang führt vorbei an Giraffen und Straussen, die sich im Sand pudern, an Grevyzebras, die im Schatten eines Affenbrotbaums ausruhen, und Breitmaulnashörnern.

Bedroht: Der Zoo Zürich unterstützt das Lewa Wildlife Conservancy in Kenia – eines der wichtigsten Reservate für Spitz- und Breitmaulnashörner. Foto: Andrea Zahler

In einem Astloch versteckt sich ein Stachelschwein, dahinter trotten zwei Tüpfelhyänen vorbei, und oben wieseln muntere Erdmännchen. (Einen ausführlichen Bericht zur Zürcher Lewa-Savanne lesen Sie hier). Eine Safari durch die afrikanische Savanne am Zürichberg. Dafür war der Weg eigentlich gar nicht so lang.