Häftling Nummer 23355 – Der Lebende und die Toten Alfons Studzinski wurde mit 16 im KZ Sachsenhausen inhaftiert. Josef S., der dort zur selben Zeit als SS-Mann gedient haben soll, steht nun vor Gericht. Die beiden müssten sich begegnen. Renate Meinhof aus Moers und Brandenburg an der Havel

Alfons Studzinski (98) hat nie die Öffentlichkeit gesucht. Aber seit Josef S. vor Gericht steht, will er doch noch etwas sagen zu diesen fünf Jahren, die er in Sachsenhausen war. Foto: Regina Schmeken

Noch immer wirkt er gross, schlank und aufrecht, so gross und schlank wie der Angeklagte. Doch weil die Beine seit einem Jahr nicht mehr wollen wie er will, sitzt Alfons Studzinski, um vom Sofa besser hochzukommen, auf zwei luftigen, sanft schaukelnden Kissen wie auf einem Thron. Vor einem Jahr starb seine Frau. «Du hast das Lager überlebt, du überlebst auch mich», habe sie immer gesagt, wenn sie sich in den 72 Jahren ihrer Ehe fragten, wer von beiden wohl zuerst die Erde verlassen wird.