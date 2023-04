Bohlen kündigt weitere Staffel an – Der Luzerner Lorent Berisha kommt bei «DSDS» eine Runde weiter Der 19-jährige Zentralschweizer Lorent Berisha hat es in der deutschen Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) eine Runde weiter geschafft.

1 / 2 Ob Berisha es noch eine Runde weiter schafft, wird sich am 8. April zeigen. Instagram/lorentt_berisha

Standing Ovation, Rufe nach einer Zugabe und ein zu Tränen gerührter Lorent Berisha: Bei der ersten Liveshow am Samstag Abend riss er das Publikum von den Sitzen, wie die «Luzerner Zeitung» schrieb.

«Du bist einfach mega!», lobte Juror Dieter Bohlen den Sänger nach dem Auftritt. Für die Show interpretierte der 19-Jährige «Now or never» von Mark Medlock. Neun weitere Kandidatinnen und Kandidaten standen auf der Bühne.

Ob Berisha es noch eine Runde weiter schafft, wird sich am 8. April zeigen. Gedanklich ist der Sänger aus der Luzerner Gemeinde Dierikon aber schon beim Final der Show: «Es ist jetzt an der Zeit, dass der DSDS-Titel zurück in die Schweiz kommt.» Mit Luca Hänni und Beatrice Egli hat Berisha die besten Schweizer Vorbilder. Ihnen gelang mit der Castingshow der Durchbruch.

DSDS geht in die nächste Runde

Am Samstag Abend kündigte Bohlen zudem an, dass die Show, entgegen bisheriger Ankündigungen, eine weitere Staffel durchführen wird. Die RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) wird entgegen früheren Ankündigungen nicht mit der laufenden 20. Staffel eingestellt.

RTL hatte eigentlich angekündigt, das Format einzustellen. Der Sender betonte im Netz, Bohlens Ankündigung in der ersten Liveshow 2023 in Köln am Samstagabend sei kein Aprilscherz.

Bohlen sprach von einer «unglaublichen Verbreitung» von «DSDS» nicht nur im linearen Fernsehen und über Streaming, sondern auch bei Instagram und Tiktok – deshalb wolle man weitermachen. In der geplanten 21. Staffel soll es laut seinen Angaben keine Altersgrenze mehr geben: Bewerben dürfen sich alle ab 16 Jahren. Bislang konnten nur Sängerinnen und Sänger bis 30 teilnehmen.

SDA/sys

