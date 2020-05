Sport in der guten Stube – Der makellose Spielzug, der nicht makellos war 1972 gewannen die Pittsburgh Steelers ihr erstes Playoff-Spiel überhaupt dank eines Touchdown, bei dem sich noch heute die Geister scheiden, ob er gültig war oder nicht. Fakt ist: Er veränderte den Werdegang einer Franchise für immer. Benjamin Schmidt

Aus dem Playoff-Spiel 1972 entwickelte sich eine erbitterte Rivalität zwischen den Steelers und den Raiders, die bis heute andauert. Bei Duellen der beiden Mannschaften geht es sogar für Football-Verhältnisse sehr ruppig zu und her, wie hier bei einem Ligaspiel 2018. Foto: D. Ross Cameron (Keystone)

Wenn im American Football eine Mannschaft über einen relativ kurzen Zeitraum eine Reihe von Meisterschaften einfährt, spricht man von einer Dynastie. In der Geschichte der National Football League gab es vier solche Dynastien, die herausragen.

Die 1970er-Jahre wurden dominiert von den Pittsburgh Steelers, die 1980er-Jahre von den San Francisco 49ers, die 90er-Jahre von den Dallas Cowboys. Im 21. Jahrhundert haben die New England Patriots bisher klar den Ton angegeben, mit sechs Meisterschaften seit 2002.

Interessanterweise waren drei dieser Teams vor ihren jeweiligen Triumphzügen Aussenseiter in der Liga, ohne nennenswerte Erfolge. Und ebendiese drei Mannschaften brechen den Ursprung ihres Erfolgs auf jeweils einen Spielzug herunter, der ihre Geschichte für immer verändern sollte.

Berühmte Spielzüge erhalten in den USA stets einen Namen. Bei den New England Patriots war es das «Tuck Rule Play», bei den 49ers «The Catch».

Der Spielzug, den die Pittsburgh Steelers als wichtigsten der Vereinsgeschichte bezeichnen, ereignete sich 1972 gegen die Oakland Raiders und wurde kürzlich von der NFL als «Best Play of All Time» ausgezeichnet. Berühmt wurde er jedoch nicht zwingend aufgrund seiner Schönheit, sondern aufgrund der Kontroversen, die er auslöste.

Der Spielzug wurde später als «Immaculate Play» betitelt. «Immaculate» bedeutet etwa einwandfrei, makellos oder perfekt. Die Ironie dahinter ist, dass der Spielzug alles andere als makellos war. Chaos und Zufall machten ihn legendär.

Fernsehbilder geben keinen eindeutigen Aufschluss

In einer umkämpften Partie im Playoff-Viertelfinal lagen die Steelers wenige Sekunden vor Schluss mit 6:7 zurück. Der Ausgang schien besiegelt, als Quarterback Terry Bradshaw einen Passversuch auf John Fuqua unternahm. Der Ball prallte zufällig entweder von Fuqua oder Raiders-Verteidiger Jack Tatum zurück zu Steelers-Läufer Franco Harris, der den Ball auffing und ihn den langen Weg in die Endzone für einen Touchdown trug. Es bedeutete den ersten Playoff-Sieg überhaupt für die Mannschaft aus Steel City.

Raiders-Spieler und -Anhänger behaupten jedoch noch heute energisch, dass der Touchdown ungültig war. Und zwar aus zwei Gründen: Die Fernsehbilder zeigen nicht mit eindeutiger Präzision, ob der Ball von Fuqua oder von Tatum zurück zu Harris sprang. Und sie zeigen ebenso wenig eindeutig, ob Harris den Ball aus der Luft auffing oder ob dieser zuerst den Boden berührte.

Wenn der Ball nur von Fuqua zurück zu Harris sprang und/oder Harris den Ball vom Boden auffing, hätte der Touchdown nicht gezählt und die Steelers hätten wahrscheinlich verloren. Und auch wenn die Steelers in jener Saison die Meisterschaft noch nicht einfuhren, so hätte es ihre Dominanz in den Jahren darauf vielleicht nie gegeben, sondern der Playoff-Fluch wäre bestanden geblieben.

Auf Youtube können Sie sich die Szene selbst anschauen. Entscheiden Sie: War der Touchdown gültig, oder hätte es die Dominanz der Steelers in der NFL nie geben dürfen?

Die BaZ-Serie «Sport in der guten Stube» gibt täglich Tipps für zu Hause, die dabei helfen sollen, die Corona-Zeit halbwegs sportlich zu überbrücken.