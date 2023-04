Sie standen nicht im Rampenlicht – Der Mann, dem wir das Tivoli Spreitenbach verdanken «Walter Hunziker war ein Fantast und konnte göttlich skizzieren», sagt eine Kollegin über den Globetrotter-Architekten. In der Schweiz hat der Zürcher nur wenige Projekte realisiert. Ev Manz

Bis ins hohe Alter mochte Walter Hunziker (1929 bis 2022) noch gerne über seine Projekte diskutieren, hier mit Fabian Furter, der einen Film über den Architekten gedreht hat. Foto: PD

Im Sommer 1948 schaut sich Walter Hunziker in Tunis gerade das Denkmal Bad Saddoun an, als der Sohn des Königs den aufgeschossenen Fremden in Pfadiuniform anspricht. Aus dem belanglosen Gespräch übers Bauen entstehen konkrete Ideen. Eine davon: Der angehende Monarch möchte wissen, wie der Fremde seinen Palast bauen würde. Hunziker greift zum Skizzenblock und zeichnet ein Ufo-ähnliches Haus, das sich so unaufgeregt an die karge Landschaft anschmiegt, als hätte Hunziker sein Leben lang nichts anders gemacht, als spontan grosse architektonische Würfe zu skizzieren.