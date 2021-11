Neuer Raiffeisen-Präsident – Der Mann, der an nichts schuld ist Thomas A. Müller will Raiffeisen-Präsident werden. Es fragt sich nur, ob er geeignet ist. Dokumente zeigen, dass er bei Sarasin trotz Warnungen nicht einschritt, als Kunden und der deutsche Staat ausgetrickst wurden. Arthur Rutishauser

Thomas A. Müller, damals Finanzchef der Bank Sarasin, an einer Medienkonferenz im Juli 2012. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Seit einem halben Jahr ist die drittgrösste Schweizer Bank ohne gewählten Präsidenten. Jetzt geht es plötzlich ganz rasch: Die Orientierungsveranstaltung der ausserordentlichen Generalversammlung von Raiffeisen Schweiz findet am 3. Dezember 2021 in Form einer hybriden Veranstaltung statt. Die Abstimmung wird anschliessend elektronisch durchgeführt. Die Ergebnisse der Wahlen werden am 9. Dezember bekanntgegeben. Zur Wahl vorgeschlagen ist der 56-Jährige Thomas A. Müller. Doch intern formiert sich Opposition, weil man nach Pierin Vincenz und Gay Lachappelle nicht nochmals einen Skandal will.