Italiens Premier – Der Mann, der aus dem Nichts kam Erst kann­te ihn kei­ner, dann mach­ten sich al­le über ihn lus­tig – und dann kam das Vi­rus. Giu­sep­pe Con­te und die Kunst, zum Staats­mann zu wer­den. Oliver Meiler aus Rom

Die Trikolore auf Herzhöhe: Das ist Giuseppe Contes neue Krawatte, entworfen von Ugo Cilento, einem Schneider aus Neapel – und wer denkt, das sei nicht wichtig, der versteht Italien nicht. Foto: Remo Casilli/REUTERS

Ein Graf ist kein König, aber viel fehlt nicht. Und ein Kaninchen ist auch kein Löwe, ganz bestimmt nicht. Natürlich soll man sich hüten vor zoologischen Vergleichen, selbst vor metaphorischen. Aber die Sache mit dem Kaninchen und dem Löwen hat nun mal eine besondere Bewandtnis in der erstaunlichen Geschichte von Giuseppe Conte, auf Deutsch: Josef Graf. Conte ist italienischer Ministerpräsident seit bald zwei Jahren, und vielleicht ist seine Karriere von allen politischen Karrieren der jüngeren europäischen Vergangenheit die erstaunlichste. Irgendetwas zwischen Groteske und Glücksfall. Eine Lotterie.

«Die Geschichte wird über uns richten.» Giuseppe Conte, Italiens Ministerpräsident

Die Geschichte ist Giuseppe Conte wichtig, die «Storia» mit grossem S, wie sie in Italien sagen, wenn sie den Weltenlauf meinen. Wie man später einmal auf sein Handeln in dieser verrückten, dramatischen Krise schauen wird, auf «den grössten Schock für unser Land seit dem letzten Krieg», wie er es in einem Gespräch mit dieser Zeitung sagte. «Geschichte wartet nicht», sagte Conte. «Man muss sich auf der Höhe der Zeit zeigen.» Bei anderer Gelegenheit sagte er: «Die Geschichte wird über uns richten, die Zeit der Abrechnung wird kommen.» Und: «Ich werde nicht in die Geschichte eingehen als einer, der nicht bis zuletzt gekämpft hat für eine europäische Lösung.»

Conte trägt nun oft seine neue Krawatte, auf die der Schneider ungefähr auf Herzhöhe eine kleine italienische Trikolore gestickt hat. Entworfen hat sie Ugo Cilento, aus einer alten neapolitanischen Firma, in reiner Seide. Normalerweise kauft Conte seine Krawatten bei einem berühmten Schneider in Rom, an der Via dei Coronari, und wer jetzt denkt, die Wahl sei eine Bagatelle, der versteht Italien nicht. Gut möglich, dass Giuseppe Conte einen Teil der Popularität seiner modischen Stilsicherheit verdankt, seiner steifen Eleganz, seiner Förmlichkeit, die wie aus der Zeit gefallen erscheint. Fotografen zoomen die Schlipse im italienischen Politbetrieb gerne und ausgiebig heran. Wer trägt welches Muster? Wie minimalistisch, wie geometrisch, wie verspielt im Detail? Conte zum Beispiel trägt oft ein Einstecktuch, er braucht dafür keinen besonderen Anlass.

Nur dritte Wahl

Es ist erst zwei Jahre her, da hörten die Italiener zum ersten Mal von diesem Giuseppe Conte. Nie passte die etwas strapazierte Formel, einer komme aus dem Nichts, besser als in diesem Fall. Sogar in der Bar an der römischen Piazza Cairoli, wo Conte sein Anwaltsstudio betrieb, nahmen sie ihn nie wirklich wahr, obwohl er hier öfter vorbeikam. «Conte? Ja, der war oft hier», sagte der Barista einmal. Doch er habe zweimal hinschauen müssen, als er ihn dann in den Fernsehnachrichten sah.

Damals, im Spätfrühling 2018, suchten die Sieger der Parlamentswahlen, die Cinque Stelle und die rechte Lega von Matteo Salvini, nach einem Premier für ihre Koalition, der beiden Parteien einigermassen passte. Conte war zunächst nur dritte Wahl. Die Fünf Sterne, die ihn ins Spiel brachten, hatten für ihn nur ein zweitrangiges Ministerium reserviert gehabt: etwas mit öffentlicher Verwaltung. Er stand der Bewegung nahe, er gehörte ihr aber nicht an, das tut er bis heute nicht. Nichts an Conte passt zu dieser Partei. Die Cinque Stelle wollten die politische Kaste und die Eliten umstürzen. «Wie eine Thunfischdose» wollten sie das Parlament öffnen, wie sie sagten. Alles sollte neu werden, eine Revolution im Namen der Bürger.

Dann schlugen sie den Anwalt für Zivilrecht mit reicher Kundschaft für den wichtigsten Posten im Land vor, Professor an der Universität Florenz, mit feinen Krawatten, Einstecktüchern und besten Verbindungen zum Vatikan. Einen Mann, den in der grossen Öffentlichkeit keiner kannte. Einen «Signor Nessuno», ohne politische Vorgeschichte, weder exekutiv noch legislativ.

Beste Beziehungen zum Vatikan: Conte schaut oft vorbei. Während er mit Matteo Salvini regierte, war das Klima mit dem Papst zwischenzeitlich etwas abgekühlt. Foto: Vatican Media/REUTERS

Die Reporter gruben nach Anekdoten aus Contes Leben und fanden: fast nichts. Im Netz gab es einen Lebenslauf, den Conte, der mit 38 schon Ordinarius war, einmal bei der Bewerbung für ein öffentliches Amt hinterlegt hatte. Es stellte sich heraus, dass die Vita etwas aufgehübscht war, nichts Schlimmes, nur eitle Übertreibungen: Blitzbesuche an ausländischen Universitäten, etwa in New York, wuchsen sich da zu mehrwöchigen Studienaufenthalten aus. Ausserdem fand man heraus, dass Conte mal Steuern nachzahlen musste. Die Rechnungen vom Finanzamt, rechtfertigte er sich später, seien in einem Berg von Post untergegangen. Interessant fanden die Medien auch, dass Conte eine jüngere Lebenspartnerin hat, einen Sohn aus erster Ehe und einen alten Jaguar, Jahrgang 1996, den er kaum je ausfuhr. Und dass er ganz erstaunlich mit dem Fussball umgehen kann. Aber sonst?

«Marionette», «Zierpflanze»

Matteo Salvini und Luigi Di Maio von den Cinque Stelle, die beiden Vizepremiers, hatten sich auf Conte geeinigt, weil der, wie sie dachten, keinen Schatten auf sie werfen würde. Der sie poltern liesse, wie Populisten nun mal gerne poltern, und der für sie zu den lästigen Gipfeln mit Merkel und Macron fahren würde mit seinen perfekten Manieren, mit Kusshand und einem Lächeln.

Der Premier als Sekundant. «Feigenblatt», «Marionette», «Zierpflanze», «Kellner im Palazzo Chigi», «Aushilfsleader» – die Medien verhöhnten ihn. Er selbst bezeichnete sich als «Anwalt des Volkes», was ein bisschen langweilig klang, fast schon hohl. Bleiben wird eine Szene zu Beginn seiner Amtszeit in der Abgeordnetenkammer. Conte am Rednerpult, er liest vom Blatt, rechts neben ihm sitzt Di Maio. Zwischenapplaus, Conte beugt sich zu seinem Vize runter und fragt: «Darf ich sagen, dass ...?» Di Maio unterbricht ihn schroff: «Nein!» Das Mikrofon ist offen, es leuchtet rot. Da fragt ein Premier um Erlaubnis?

So ging das ein Jahr lang. Conte trug alles mit, ohne sich aufzulehnen, offenbar auch ohne Gewissensbisse. Die menschenverachtende Immigrationspolitik von Innenminister Salvini trug er mit, die Schliessung der Häfen, die Kriminalisierung der Seenotretter. Das war schon denkwürdig für einen Mann, der in einer streng katholischen Familie in San Giovanni Rotondo aufgewachsen war, der Wirkungsstätte von Padre Pio, und der sich selber als «Christdemokrat reformerischer Prägung» beschreibt. «Mich inspirieren Persönlichkeiten aus dieser politischen Familie, vor allem Alcide De Gasperi und Aldo Moro», sagt er. Zwei frühere Ministerpräsidenten, beide Christdemokraten und überzeugte Europäer.

In Contes eigener Regierung stand aber fast überall Lega drauf, fett und laut. Conte liess den Juniorpartner einfach machen. Und so wurde Salvini immer grösser, spielte sich als Regierender und Oppositioneller in einer Person auf. Salvinis Umfragewerte explodierten, während die der Cinque Stelle absackten. Als dann im Mai 2019 Europawahlen stattfanden, hatte sich das Kräfteverhältnis zwischen den zwei Parteien umgekehrt. Sie stritten nur noch. Conte warnte, bald werde er die Konsequenzen ziehen. «Das Brüllen des Kaninchens», titelte die rechte Zeitung «Libero», ein Sprachrohr Salvinis, damals auf der ersten Seite. Und: «Der Graf will König werden.»

Umnebelt, mit Mojito

Dann wurde es Sommer. Und der laute, polternde Salvini verzockte sich auf so stümperhafte Art, dass in Italien, wo politische Schläue als Kunstform gilt, bis heute alle den Kopf schütteln. Freund und Feind. Salvini wollte Conte stürzen, Neuwahlen erzwingen und dann allein regieren, mit «allen Vollmachten», wie er seine Fans und Wähler wissen liess. Er war wie benebelt vom Erfolg, liess sich feiern mit Mojito in der Hand, tanzte zur Nationalhymne im Strandbad Papeete Beach in Milano Marittima. Und vergass offenbar, dass Italien eine parlamentarische Republik ist.

Es regiert, wer eine Mehrheit zusammenbringt, und wenn es in den Kammern eine Alternative gibt, lässt sich eine Regierung auch auswechseln. Ganz demokratisch. So einfach ist das. Er hätte es wissen müssen. In Italien wird man die Nummer nie vergessen, so vermessen war sie.

Conte aber, dem vermeintlichen Kaninchen, bot sich völlig unverhofft eine Chance im Senat, dem Palazzo Madama. Es war die Debatte vor dem Sturz der Regierung. Contes Verwandlung dauerte genau 49 Minuten, es war eine Rede von kolossaler Wucht. Er rechnete ab mit Salvini, der neben ihm sass. Dieser handle doch nur «aus persönlichem Interesse», sein Gebaren offenbare ein «dürftiges Feingefühl für die Institutionen und ein schweres Manko an Verfassungskultur». Es gehöre sich auch nicht, mit religiösen Symbolen Politik zu machen, wie «tu, caro Matteo», es gemacht hast. Der Staat sei säkular.

Matteo Salvini riss Grimassen, winkte in Richtung seiner Senatoren, zog einen Rosenkranz aus der Tasche und küsste ihn. Aber dann fiel er vor aller Augen in sich zusammen.

Der Mann, von dem es davor geheissen hatte, er sitze «wie Pinocchio zwischen zwei Carabinieri», drehte die Sache einfach um. Conte leuchtete nun von allein, wie angeknipst. Sein Auftritt war so beeindruckend, dass fast alles vergessen war, seine unzähligen Schwächen in den vierzehn Monaten davor. «Er hat die Regeln des politischen Spiels schnell gelernt, das muss man ihm lassen», sagt Stefano Folli, einer der wichtigsten Kommentatoren im Land, der Conte eigentlich immer kritisiert.

Die Cinque Stelle alliierten sich mit den Sozialdemokraten vom Partito Democratico – und Conte blieb Premier. Ein Salto mortale, könnte man meinen: von der extremen Rechten zur gemässigten Linken. Doch Conte erzählte jetzt wieder, dass er schliesslich immer links von der Mitte gewählt habe, das passe schon. Ein linker Christdemokrat eben, der Partito Democratico ist voll davon.

Halbheilige Allianz

Die Rede im Senat hat sein Image revolutioniert, seine Beliebtheitswerte hoben ab. «Er gefällt den Italienern, weil sie ihn noch immer für einen politischen Neuling halten, einen ohne Vorbelastung», sagt Folli. Alles, was neu ist, erscheint grundsätzlich schon mal als besser in diesem Land, so nachhaltig übel beleumdet ist die italienische Politik. Und Conte kann reden, geschliffen, aber nicht abgehoben. Wenn er spricht, klingt es immer so, als gerate er in der Mitte jedes Satzes in Atemnot. Einige Silben gehen dann verloren, oder er haucht sie nur noch. Für Imitatoren ist das ein Geschenk. Aber er macht sich auch gerne selber darüber lustig, dann macht Conte vor laufenden Kameras schon mal den Conte. Selbstironie, nichts mögen die Italiener lieber.

Die Basis der neuen Regierung, des «Conte II», war von Beginn an wacklig. Die Partner hatten sich immer bitter bekämpft, ihre Programme passten nicht wirklich zusammen. Doch die Verhinderung eines Salvini mit Allmachtsgelüsten heiligte die Allianz, zumindest in den Augen der Gegner, und das sind eine ganze Menge. Sterne und Sozialdemokraten stritten wieder mal miteinander, lähmten sich gegenseitig, es ging nicht viel vorwärts.

Jongleur der Macht

Zu Beginn dieses Jahres sah es sogar so aus, als dämmerte nun doch Contes Ende. Er hielt die Koalition gerade so zusammen, mit schönen Worten für die einen, mit Konzessionen für die anderen. Conte ist ein Jongleur der Macht geworden, ganz in der Tradition der Democrazia Cristiana.

Und dann kam Corona.

Patient eins in Codogno, am 21. Februar. Die erste «zona rossa». Das Drama, die Angst, die alten Menschen, die in so grosser Zahl starben, dass bald die Armee kommen musste, um die Särge wegzubringen, weil es auf den Friedhöfen in Bergamo, Cremona und Brescia keinen Platz mehr für sie gab.

Giuseppe Conte, der «Professor aus der Provinz», schlüpfte jetzt in seine dritte Rolle, die bisher schwierigste: Retter der Nation.

April 2020: Conte verabschiedet sich nach seiner Rede vor den Abgeordneten von Roberto Fico, dem Präsidenten der grossen Kammer. Foto: Remo Casilli/REUTERS

Er hat jetzt mehr Gravitas, wenn er das Volk zum Durchhalten aufruft, staatsmännische Schwere. Ein Schuss Pathos ist auch immer dabei, aber nie zu viel. In Europa machte er eine «voce grossa», einen Aufstand für mehr Solidarität, und tatsächlich: Europa bewegte sich. Sogar Stefano Folli sagt: «Er macht, was er kann.» Der Süden des Landes blieb fast vollständig verschont vom Virus, weil die Regierung nach erster, kurzer Zögerlichkeit entschlossen alles dichtmachte. Am 10. März war das, ohne geografische Unterschiede. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn der schwache Süden mit seinem zerbrechlichen Gesundheitswesen gefallen wäre.

Und so stehen die Italiener gerade ziemlich geschlossen hinter Conte, sie befolgen streng sein «Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri», das Dekret des Präsidenten des Ministerrats. Darin steht, was man darf und was nicht. Conte ist jetzt, mitten in der grössten Krise, so populär wie kein italienischer Premier der letzten zehn Jahre.

Alles hat er sicher nicht richtig gemacht, das ist heute schon klar. Aber das hat wohl kein Regierungschef, nirgendwo auf der Welt. Bei Conte kam hinzu, dass er der erste Premier im Westen war, der mit der Seuche umgehen musste. Nach China traf sie Italien, und sie traf Italien hart. Wann genau, wird man wohl nicht mehr bestimmen können, und das erschwert die Deutung der Leistung. Handelte er zu spät? Und war er dann vielleicht zu drastisch mit Lockdown und Shutdown?

«Zona rossa»: Codogno und ein Dutzend weitere Gemeinden in der Lombardei und im Veneto werden abgeriegelt. Foto: Antonio Calanni/AP

Am 25. Februar, vier Tage nach der Abriegelung von Codogno und einem Dutzend weiterer Gemeinden, sagte Giuseppe Conte noch, Italien sei sicher. Man könne das Land bereisen, nur ein ganz kleiner Teil sei gesperrt. Er war nicht allein, überall wurde beschönigt, links und rechts.

Matteo Salvini änderte seine Meinung etwa ein halbes Dutzend Mal während dieser Krise, und jedes Mal radikal. Mal wollte er alles öffnen, mal alles schliessen, Städte und Grenzen, das ganze Land, dann wieder alles aufmachen. Im Netz gibt es jetzt Sammlungen seiner Richtungsänderungen.

Viele Italiener sind ganz froh, dass Salvini nicht ihr Premier ist. Und wahrscheinlich sind da auch einige dabei, die ihn als Hafenschliesser und Scharfmacher gegen Roma, Sinti und Immigranten noch toll fanden. Die Krise entzaubert die Schwätzer, die Populisten, auch die Cinque Stelle. Die sahen ja bisher hinter jedem Experten einen Wahrheitsverdreher, hinter jedem Mainstream eine Verschwörung der Eliten. Viele von ihnen sind auch Impfgegner. Jetzt, mit der Angst vor Corona, hören alle gern auf die Virologen, Infektiologen, Epidemiologen. Und hoffen auf nichts mehr als auf den Impfstoff.

Eine Ausnüchterung?

Auch in dieser Beziehung war der Akademiker Conte natürlich nie ein Sterne-Politiker. Sein Beraterkomitee aus Wissenschaftlern und Technikern ist so gross, dass er es in thematische Arbeitsgruppen aufgeteilt hat, weil sonst die Videokonferenzen unüberschaubar wären. Ausserdem hat er eine sogenannte «Taskforce für den Wiederaufbau» zusammengestellt, für die Phase zwei dieser epochalen Krise. In dieser Taskforce sitzen Topmanager und renommierte Professoren. Als er die Experten vorstellte, zählte er die Namen aller grossartigen Unis auf, an denen sie studiert hatten oder noch immer unterrichteten.

Es ist, als finde das politische Italien in dieser Krise zur Vernunft zurück, als nüchtere es nach all den Clowns und Populisten endlich aus. Sicher ist das allerdings nicht, im Hintergrund laufen schon die ersten Palastspielchen. Giuseppe Conte, hört man, sei nicht der Richtige für die «fase due», für die Befeuerung der Lebensgeister nach dem Schock. Die Geschichte sei eine Nummer zu gross für ihn.

Nun, das hat er ja schon oft gehört.