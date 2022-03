«Space Dream» in der Maag-Halle – Der Mann, der das Schweizer Ur-Musical wiederbelebt Er kennt sich mit Sternen aus. Und ist selbst ein Star. Nun inszeniert Rolf Sommer in der Maag-Halle eine Weltraumsaga, die für den Anfang unserer Musical-Begeisterung steht. Stefan Busz

«Space Dream» ist mehr als ein Traum: Rolf Sommer greift nach den Sternen. Foto: René Tanner

Das Weltall faszinierte ihn schon immer. Als Kind schaute Rolf Sommer, aufgewachsen im Kanton Uri, den Sternschnuppen nach, «meine Mutter nahm mich in die Nacht hinaus». Später las er Bücher des Astrophysikers Stephen Hawking. Nun setzt er selbst einen Planeten in Szene. Rolf Sommer bringt in der Maag-Halle das Musical «Space Dream» neu auf die Bühne.