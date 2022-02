Rohstoff für Elektromobilität – Der Mann, der den Lithium-Schatz bergen will Im Süden Österreichs liegen tief im Berg grosse Mengen Lithium. Der deutsch-australische Bergbauingenieur Dietrich Wanke will damit einen Teil des europäischen Bedarfs decken. Silvia Liebrich

Bergbauingenieur Dietrich Wanke steht auf wertvollem Schutt. Das weggesprengte Gestein enthält Lithium. Foto: Silvia Liebrich

Still und kühl ist es drin im Berg. Nur ein einfaches Eisengitter schottet den schwarzen Schlund von der Aussenwelt ab. Wer ihn betritt, taucht schon nach wenigen Schritten in eine ganz andere Welt ein. Schwaches Tageslicht weicht vollkommener Finsternis. Dietrich Wanke kennt hier fast jeden Quadratmeter, so oft ist er den Weg schon gegangen. Der Stollen ist sein Arbeitsplatz. Hier soll bald im grossen Stil Lithium abgebaut werden, jener Stoff, den nicht nur die Autoindustrie so dringend braucht. Energiewende, Elektromobilität, Digitalisierung, ohne das weisse Gold ist all dies kaum vorstellbar.