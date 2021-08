Aus dem Bezirksgericht Zürich – Der Mann, der die ETH infiltrierte Ein Student hackt Computer, installiert Kameras, dringt ins Rektorat ein. Zuerst befürchten die Ermittler, er plane einen Anschlag. Liliane Minor

Mit 18 Monaten bedingt wurde der heute 33-Jährige bestraft, der die Accounts von über 130 ETH-Angehörigen knackte und mehrere Tresore ausräumte (Symbolbild). Foto: Frank Chen

Der 33-Jährige in Hemd und Bundfaltenhosen ist sichtlich verstört. Reglos, wie festgeklebt steht er im Bezirksgericht Zürich vor dem Saal, in dem in wenigen Minuten die Verhandlung gegen ihn beginnen soll. Den Blick hat er starr auf irgendein Detail des schwarz-weissen Fliesenbodens gerichtet. Nur eine Hand ist ständig in Bewegung, reibt die immer gleiche Stelle an der anderen Hand.

Fünfeinhalb Jahre ist es her, dass der damalige ETH-Student in flagranti erwischt wurde, als er sich ins Computersystem seiner Hochschule hackte. Was die Ermittler vorfanden, weckte den Verdacht, der junge Mann plane Böses. Er hatte sogenannte Keylogger an Tastaturen angebracht, kleine Geräte, die jeden Tastendruck aufzeichnen. Damit brachte er Passwörter in Erfahrung und hackte mehr als 130 Konten von Professoren, Studierenden und Mitarbeitenden. Er lud Daten herunter, die nicht ihm gehörten, und änderte seine Prüfungsnoten im Computersystem.