Neu im Kunstmuseum Basel – Der Mann, der fürs Münster Chorfenster erschuf Dem Amerikaner Brice Marden ist eine kleine, aber feine Ausstellung gewidmet. Der Bezug zu Basel ist dabei von wesentlicher Bedeutung. Christoph Heim

Brice Marden: «Fenster Studie II (für das Basler Münster)» (1983). Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett © 2022, Pro Litteris, Zürich

Brice Marden bringt etwas vom Lebensgefühl der Beat- und Hippie-Generation in das Kunstmuseum Basel. Der 1938 in Bronxville, New York, geborene Künstler war von 1960 bis 1964 mit Pauline Baez verheiratet, der älteren Schwester der US-amerikanischen Folk-Sängerin Joan Baez, seit 1969 mit der Malerin Helen Harrington. In einem Video aus dem Jahre 1977, das am Eingang zur Ausstellung im Untergeschoss des Neubaus läuft, erzählt er mit einer unvergleichlichen Coolness von sich und seiner Kunst, mit der er in geradezu philosophische und religiöse Dimensionen vorstösst.