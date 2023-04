Aly Khamees im Tanzhaus – Der Mann, der mit dem Messer tanzt Seine Bewegungen gehen unter die Haut. Der ägyptische Choreograf und Tänzer erzählt in seinem neuen Stück «Naslah» von der Revolution – und von sich selbst. Stefan Busz

Unterwegs mit schwerem Gepäck: Tänzer Aly Khamees in seinem neuen Stück. Foto: Maria Cheilopoulou

Zürich ist eine gute Stadt für den Tanz. Und auch für Begegnungen. In Zürich haben sich der Tänzer Aly Khamees und die Projektleiterin Jelena Mair kennen gelernt, das Paar gründete 2019 die Company Below the Skin. Das erste Stück erzählt von einem Kampf. Aly Khamees nennt sein Solo «Naslah» – so wird im Kairoer Slang der angespitzte Löffel bezeichnet, «der im Gefängnis zum persönlichen Schutz verwendet wird».