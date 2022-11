«Vollkoffer» im Bernhard-Theater – Der Mann, der sein halbes Sandwich mit 2,5 Millionen Franken verwechselte So lustig ist kriminelle Energie. Erich Vock nimmt sich wieder einer Komödie von Ray Cooney an. Bester Boulevard. Auch über Wollishofen kann man lachen. Stefan Busz

Unter einer Decke: Erich Vock (2. v. r.) mit seinem «Vollkoffer»-Ensemble. Bild: Pat Wettstein

«Funny Money» heisst das Stück im Original. Als «Vollkoffer» kommt es im Bernhard-Theater auf die Bühne. Klingt doch viel besser, finden wir. Wie überhaupt diese Version der Komödie von Ray Cooney recht zürcherisch ist. Die Londoner Tube ist hier die S-Bahn. Eine Leiche landet in der Limmat. Buchhalter Patrick Schwendimann wohnt in Wollishofen. Und anstatt eines Sandwiches mit Cheese und Chutney hat er ein halbes Schinkenbrot in der Aktentasche.