Nachruf auf «Sprachpapst» Wolf Schneider – Der Mann, der seine Adresse redigierte «Einer muss sich Mühe geben: der Leser oder der Redaktor» lautete eine der Devisen des verstorbenen Journalisten und Autoren. Detlef Esslinger

Generationen von Journalisten lernten von ihm. Harald Schmidt nannte ihn «Sprachoffizier», so was gefiel ihm. Nun ist der Publizist Wolf Schneider im Alter von 97 Jahren gestorben. (Archiv) Foto: Imago/Teutopress

Vor zehn, fünfzehn Jahren, eine Verabredung mit ihm, die erste an seiner damals neuen Starnberger Adresse. Heimatshauser Strasse hatte er angegeben. Das Problem: Eine Strasse dieses Namens kann man noch so häufig ins Navi eingeben – das Gerät findet sie nicht. Was es aber findet: Heimatshausener Strasse. Bevor man also herumkurvte und womöglich eine komplette Minute zu spät kam, rief man ihn lieber an: ob er vielleicht in dieser Strasse wohne, der Heimatshausener? Wolf Schneider antwortete: «Die nennen die hier so. Aber ich mach diesen Quatsch nicht mit. Man sagt ja auch Wolfratshauser, und nicht Wolfratshausener.»