Stadtratswahlen: Stephan Iten (SVP) – Der Mann fürs Einparkieren Stephan Iten will für die SVP Stadtrat werden. Er fährt ein rotes Riesenauto und steht für Recht und Ordnung und Altherrenkomik. Kevin Brühlmann

Seit 2014 politisiert er im Gemeinderat: Stephan Iten, 42 Jahre alt, im Gebäude des «Tages-Anzeigers». Foto: Ela Çelik

Wäre Stephan Iten Komiker von Beruf, drehten sich seine Nummern wohl vor allem um Frauen, die angeblich nicht einparkieren können.

Es gibt Comedians, die mit solchen Altherrenwitzen gutes Geld verdienen. Fernsehsender mit ewig langen Werbepausen lieben sie, und manche brachten es weit in der Politik. Stephan Iten, der gern herumwitzelt und selber laut darüber lacht, will für die Schweizerische Volkspartei Stadtrat in Zürich werden.

Iten ist 42 Jahre alt, trägt fast immer breit geschnittene Anzüge mit Krawatte, führt einen Werkzeughandel in Zürich-Wipkingen und sitzt seit 2014 im Gemeinderat. Die meisten Menschen, die seither mit ihm zu tun hatten, ganz egal, auf welcher politischen Seite sie sich befinden, sagen anerkennend: Der Iten ist ein Umgänglicher.