Zürcher Getränkeunternehmer – Der Mann hinter dem Focuswater Conrad Weiss wuchs in Hongkong auf und brachte mit seinem Kollegen ein Getränk auf den Markt, das in der ganzen Schweiz getrunken wird. Wie hat er das geschafft? Lucinda Schmitz

Focuswater ist eine Schweizer Vitaminwasser-Marke. Foto: Isabel Loeckx und Emilia Palazi

Focuswater ist ein Vitamingetränk mit diversen fruchtigen Geschmäckern. Conrad Weiss ist schon von Anfang an in der Firma mit dabei. Seit 2012 hat er mit seinem Arbeitskollegen Leif Langenskiöld viel Zeit und Energie für die Firma aufgewendet. Er investiert schon seit längerer Zeit in Start-ups, nicht alle führten jedoch zum Erfolg. «Einige Male musste ich nach jahrelanger Arbeit und vielen Frustrationen aufgeben, und dann habe ich viel Geld und Zeit verloren. Es ist nicht selbstverständlich, Erfolg zu haben», sagt er.

Dass genau Focuswater erfolgreich ist, hat viele Gründe. Ein wichtiger Grund ist, dass das Getränk ein sogenannter Swiss Drink, also ein lokales Produkt ist, das dem Konsumenten ein Gefühl des Umweltbewusstseins gibt. Ausserdem gilt das Schweizer Kreuz, das auf jeder Flasche abgebildet ist, als eine Garantiemarke , welche den Konsumenten dazu animiert, das Produkt zu kaufen. Dank der Farbenvielfalt greift der Mensch eher zur Flasche. Die Farbe wird aus chemikalienfreien Stoffen gewonnen, ist also organisch. Die Macher von Focuswater hatten auch etwas Glück, da sie das Getränk zur passenden Zeit auf den Markt brachten. Gesunde Getränke wurden zu der Zeit beliebt und haben eine neue Marktlücke kreiert.

Kindheit in Hongkong

Conrad Weiss hatte einen langen Weg, bis er sein Getränk auf den Markt bringen konnte. Alles hat in Hongkong angefangen, wo er aufwuchs und bis zu seinem 15. Lebensjahr die Schule besuchte. Seine Mutter ist Schottin, wuchs jedoch in Shanghai auf, wo sie dann Weiss’ Vater traf. In Shanghai ist Conrad Weiss auf eine International School gegangen, die viele Abschlüsse angeboten hat, unter anderem auch einen Schweizer Abschluss, der Weiss dazu verhalf, sich in der Schweiz besser zurechtzufinden.

Mit 15 Jahren ging Conrad Weiss in Davos auf ein Internat und machte dort seinen Abschluss. An der Universität St. Gallen studierte er später Wirtschaft. Im Anschluss fing er an zu arbeiten. Aus Interesse unterstützte Weiss seinen Vorgesetzten in der Start-up-Industrie, was seine Lust an einem eigenen Start-up weckte. Dann fing er an, selbst zu investieren, und traf dadurch wieder auf seinen Kollegen Leif Langenskiöld aus der Universitätszeit. Gemeinsam distribuierten sie Getränke aus aller Welt in der Schweiz, hatten jedoch zuerst keinen grossen Erfolg.

Die Geburt von Focuswater

Als Leif Langenskiöld Conrad Weiss ansprach und ihn um Hilfe bei seinem Getränk, dem Focuswater, bat, sahen sie ihre Chance gekommen. Nach einigen Verhandlungen übernahmen sie die Marke und fassten den Entscheid, voll auf Focuswater zu setzen.

Die Flaschen wurden neu gestaltet, und die Rezeptur wurde verbessert. Mit viel Mühe und Arbeit haben sie es geschafft, das Getränk in der ganzen Schweiz zu verbreiten. 2019 haben sie dann sogar ein Angebot für die Übernahme durch Rivella erhalten, das sie dann auch angenommen haben.

