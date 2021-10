Renningenieur Peter Bonnington – Der Mann in Hamiltons Ohr Ratgeber, Psychologe, Vertrauensmann: Peter Bonnington coacht den siebenfachen Weltmeister während des Rennens. Er weiss, wann er reden und wann er lieber schweigen soll. Philipp Schneider

Peter Bonnington und Lewis Hamilton sind schon lange ein eingespieltes Team. Foto: Mark Thompson (Getty Images)

Motorsport ist ein Teamsport. Das vergisst man leicht beim ­Anblick der immer gleichen Protagonisten auf den Podien der Formel 1, die in der Öffentlichkeit gehandelt werden wie Einmannunternehmen. Mal steht dort Max Verstappen, mal Lewis Hamilton.

Die Equipe, die im Hintergrund arbeitet, wenn Hamilton in der Formel 1 um ­Podiumsplätze kämpft, ist deutlich grösser als jene, die sich um das Wohl einer Fussballmannschaft kümmert. Die meisten Ingenieure, die das Chassis und den Motor seines Autos konstruieren und verbessern, arbeiten in England, in den Fabriken in Brackley und Brixworth. Allein 15 bis 20 Ingenieure reisen jeweils mit zur Strecke.