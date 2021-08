Olympiareporter Philip Crowther – Der medaillenwürdige Alleskönner Der Luxemburger Philip Crowther berichtet in sechs Sprachen aus Tokio – wobei das Sportwissen nur einen Teil seines Könnens ausmacht. Hans Jürg Zinsli

Grossereignisse treiben ihn an: Reporter Philip Crowther. Foto: PD

Ein polyglotter Zeitgenosse? Diese Bezeichnung wäre im Fall von Philip Crowther eine glatte Untertreibung. Wenn der luxemburgische Reporter von den Olympischen Spielen in Tokio berichtet, dann kann das problemlos in verschiedene Länder übertragen werden. Und es braucht niemand zu übersetzen, was Crowther sagt, denn der 40-jährige Reporter spricht fliessend Luxemburgisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch.

Ein Müsterchen dieses beeindruckenden Könnens hat der für die Associated Press (AP) arbeitende Journalist bereits bei der Eröffnung der Olympiade abgeliefert – mit einem Video, das einem Empfehlungsschreiben gleichkommt – vorausgesetzt, ein Mann wie Crowther bräuchte überhaupt noch eine Empfehlung für irgendetwas.

Die Reaktionen auf dieses tausendfach geteilte und hunderttausendfach gesehene Video fielen denn auch euphorisch aus. Manche wollten dem 40-jährigen Reporter umgehend eine Goldmedaille für seine sprachlichen Fähigkeiten umhängen. Und Crowther?

Der macht einfach unbeeindruckt weiter und liefert zudem laufend Updates auf Twitter, etwa wenn er Bilder von menschenleeren Arenen postet und schreibt: «Der einzige – wirklich einzige – Vorteil von Olympischen Spielen ohne Zuschauer ist, dass man hören kann, wie die weltbesten Hürdensprinter in die Hürden crashen.»

Oder dann schätzt er die Lage rund um die weissrussische Sprinterin Kristina Timanowskaja ein, die nach ihrer Kritik an weissrussischen Sportfunktionären aus ihrer Heimat bedroht wurde und schliesslich von Polen ein humanitäres Visum erhielt.

Vom Sport zur Politik

Gerade in letzterem Fall konnte Crowther demonstrieren, was er sonst noch draufhat, wenn er nicht gerade von den Olympischen Spielen berichtet. Der Luxemburger, der in London Spanisch und Journalismus studierte, begann seine Karriere 2006 als Sportreporter für die uruguayische Tageszeitung «El País». Zwei Jahre später ging er zu France 24, dem französischen Auslandsfernsehen, wo er in der Folge nicht nur von der Fussball-WM in Südafrika berichtete, sondern auch von Barack Obamas Reise nach Ghana oder vom Bürgerkrieg in Libyen.

Sein Interesse für die Politik führte Crowther schliesslich nach Washington, wo er seit 2011 für verschiedene Medien berichtet. Wobei sich der luxemburgische Korrespondent nicht nur im Weissen Haus auskennt, sondern auch mit Multimediareportagen aufwartet, zum Beispiel nach dem Amoklauf in Sutherland Springs in Texas oder anlässlich der Verwüstungen, die der Hurrikan Harvey in den Südstaaten anrichtete.

Gütesiegel in eigener Sache

Es sind offensichtlich Grossereignisse, die einen Reporter wie Crowther zu olympischen Höchstleistungen antreiben und ihn zum Gütesiegel in eigener Sache gemacht haben. Wobei der Mann nicht nur sprachlich, sondern auch thematisch so breit aufgestellt ist, dass man als normaler Journalist nur staunen kann.

Gerade deshalb sind die Olympischen Spiele für den Luxemburger der ideale Ort, weil es bei solchen Veranstaltungen nie nur um den Sport geht, sondern immer auch ums politische Drumherum. In Zeiten von Fake News ist man dann besonders dankbar, wenn es einen Reporter gibt, dem man beim Einordnen der Fakten erst mal vertrauen kann. Und das in sechs Sprachen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.