Porträt über IT-Unternehmer – Der Milliardendeal des Zürcher Software-Entwicklers Francisco Fernandez hat die Zürcher Informatikfirma Avaloq aufgebaut und vor wenigen Tagen seine Anteile für 600 Millionen Franken verkauft. Dabei gilt seine Liebe dem Jazz. Jorgos Brouzos

Francisco Fernandez, Gründer und Vorsitzender der Avaloq Group AG. Foto: Daniel Winkler/13 Photo

Oft sass Avaloq-Gründer Francisco Fernandez in den letzten Wochen allein im Büro. Fast alle der 800 Softwareexperten, die sonst am Hauptsitz in der Zürcher Brunau Software für Banken entwickeln, waren wegen der Corona-Pandemie im Homeoffice. «Dort konnte ich ungestört arbeiten», sagt der 57-Jährige. Und wohl auch in Ruhe über einen der wichtigsten Entscheide seines Lebens nachdenken.

Vor wenigen Tagen kaufte die japanische Firma NEC den Zürcher Softwareanbieter Avaloq für rund 2 Milliarden Franken. Rund 600 Millionen Franken gehen an Fernandez. Er war mit rund 30 Prozent an der Firma beteiligt, viele Mitarbeiter der ersten Stunde werden ebenfalls ausbezahlt. Seinen Tisch im Firmenhauptsitz wird er aber nicht so schnell räumen. Gut 60 Prozent will er zumindest noch eine Zeit lang für seine Firma arbeiten. «Ich kümmere mich um wichtige Kunden und die Strategie», so Fernandez. Das soll auch so bleiben, bis der Kauf abgeschlossen ist. Danach könnte er auch wieder mehr Zeit für das Klavier in seinem Büro finden.

«Er ist ein Hardcore-Techie, der früh verstanden hat, wie man aus seinem Können ein Geschäft macht.» Andrej Vckovski, Chef des Zürcher IT-Unternehmens Netcetera

Andrej Vckovski, Chef des Zürcher IT-Unternehmens Netcetera und Avaloq-Kenner, sagt: «Hut ab vor der Leistung von Avaloq.» Für ihn ist Francisco Fernandez ein Hardcore-Techie, ein richtiger Entwickler, der früh verstanden hat, wie er aus seinem Können ein Geschäft machen kann.

Anfang mit «Spaghetti-Code»

Der Verkauf an NEC macht Avaloq zu einer der wertvollsten Schweizer IT-Firmen. Rund 2400 Mitarbeiter programmieren Software für Banken auf der ganzen Welt. Zu den Kunden zählen etwa Raiffeisen, viele Kantonalbanken, aber auch Grossbanken wie die Deutsche Bank oder die britische HSBC.

Nach dreissig Jahren in der Firma falle Fernandez der Schritt in eine neue Ära schwer. Auch die Familie sei traurig. Avaloq war fast schon ein Teil von ihr. Seine 7-jährige Tochter habe geweint. «Sie möchte Avaloq-Chefin werden», sagt er. Doch so lange habe er mit dem Verkauf nicht warten wollen. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt.

Dabei waren die Anfänge bescheiden: ein paar Zeilen «Spaghetti-Code» einer holländischen Bankensoftware. Auf dieser Grundlage entwickelte ETH-Absolvent Fernandez in den 80er-Jahren für Martin Ebners BZ Bank die erste Schweizer Banken-IT. Mit der Zeit übernahmen Fernandez und seine Mitstreiter die Anteile der Informatik-Tochter von Ebners Bank. 2001 war Avaloq dann eigenständig. «Für mich war es das Grösste, selber Unternehmer zu sein.» Für Ebner sei das ein gutes Geschäft gewesen, und er habe eine gute Informatik bekommen. Ebner ist der wichtigste Aktionär des Genfer Avaloq-Konkurrenten Temenos. Fernandez trägt ihm das nicht nach. Zum Investment seines Freundes sagt er: «Konkurrenz belebt das Geschäft.»

Martin Ebner: Half einst, Avaloq aufzubauen, und ist nun am Konkurrenten beteiligt. Foto: Francisco Carrascosa

Seither wuchs Avaloq stark. Doch gab es auch Rückschläge. «Wir hatten ein paar Krisen. Besonders schmerzhaft war es, als ich einmal Stellen abbauen musste», so Fernandez. Nach der Finanzkrise musste er 2012 mehr als 100 Mitarbeiter entlassen. Da seien auch viele Freunde darunter gewesen. Er sei erleichtert gewesen, als er bei Avaloq-Kunden für alle einen Job gefunden habe.

Keine Angst um Schweizer Mitarbeiter

Viele kritische Berichte gab es über das Hunderte Millionen teure IT-System von Raiffeisen, das deutliche Verspätung hatte. Das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» nannte das Mammutprojekt die «grösste Klippe» von Avaloq. Fernandez sieht das nicht so: «Wir haben gewusst, dass wir das können, und es hat geklappt.»

Fernandez sei von sich überzeugt, und damit ecke er auch an, sagen Weggefährten. Avaloq war in der Schweiz schnell erfolgreich. Oft heisst es auch, dass seine Stärke eher darin liege, die grossen Linien vorzugeben, als die Firma zu leiten. Das sieht er nicht so. «Ich habe 30 Jahre lang eine Firma aufgebaut, das macht mir am meisten Spass.» Ideen zu haben, ist einfach, aber die richtige Umsetzung ist schwierig.

Nun zieht er sich zurück. Es habe mehrere Angebote für Avaloq gegeben, und auch ein Börsengang wäre möglich gewesen, doch mit NEC glaubt Fernandez nun einen guten Käufer gefunden zu haben. «Sie wollen die Firma langfristig weiterentwickeln», sagt er. Er hat daher auch keine Angst um die Mitarbeiter von Avaloq. «Die neuen Eigner wollen die Mitarbeiter und die Standorte behalten», so Fernandez. NEC wolle den Finanzbereich erschliessen und investieren, dies auch, um den japanischen Markt zu erobern. Das werde dem Schweizer Standbein der Firma helfen.

Ferrari und Porsche sind seine Leidenschaft

In den letzten Jahren hat er mehrere neue Projekte begonnen. Mit Innoterra entwickelt er neue Nahrungsmitteltechnologien, mit Crowdhouse investiert er in Immobilien, und mit Racing Unleashed will er eine Geschäft mit Rennautosimulatoren aufbauen. Er, der sonst im Grosskundengeschäft unterwegs ist, will auch einmal in ein Geschäft für den Endkunden. Dabei setzt er gleich auf mehrere ehemalige Mitarbeiter des Sauber-Rennstalls, unter anderem ist die einstige Teamchefin Monisha Kaltenborn mit dabei. «Ich werde weiter investieren, es liegt mir nicht, mich an den Strand zu legen», so Fernandez.

Monisha Kaltenborn: Die ehemalige Sauber-Chefin leitet jetzt die virtuelle Rennserie. Foto: Reto Oeschger

Fernandez sammelt Sportwagen, er besitzt einige Ferrari und den neuen elektrischen Porsche Taycan. Gönnt er sich zumindest ein neues Exemplar? «Ich liebe schnelle Autos und sehe in allem ein Geschäft», so Fernandez. Mehr will er dazu aber nicht sagen.

«Ich frage mich oft, ob ich nicht doch lieber Musiker geworden wäre.» Francisco Fernandez, Avaloq-Gründer

Die Musik begleitet ihn überallhin: In seinem Büro, seinem Ferienhaus und bei ihm zu Hause in Wollerau SZ steht ein Klavier. 13 Jahre habe er in die klassische Klavierausbildung investiert, danach viele Stile ausprobiert und ist heute beim Latin-Jazz gelandet. «Ich frage mich oft, ob ich nicht doch lieber Musiker geworden wäre», so Fernandez. «Es ist mein einziges Hobby, das kein Geschäft ist», sagt er. Doch auch das könne sich noch ändern, wenn er die richtige Idee habe.