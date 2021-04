Baumängel beim Zürcher Stadion – Der Millionen-Streit mit Implenia ums Letzigrund ist beendet Die Stadt Zürich und Implenia bekämpften sich über zehn Jahre lang vor Gerichten. Nun meldet die Baufirma: Man habe sich geeinigt. Patrice Siegrist

Wurden zum Symbol des Streits: Die Dachkrücken, die 2010 aufgestellt wurden, nachdem ein Riss in einem der stählernen Dachträger entdeckt wurde. Foto: Nicola Pitaro

Es war ein epischer Krach zwischen der Baufirma Implenia und der Stadt Zürich, der in der Causa Stadion Letzigrund während Jahren tobte. Diverse Verfahren wurden geführt, durch alle Instanzen – aber im Kern ging es eigentlich immer ums Gleiche: ums Geld. Um zusätzliche Millionenbeträge, die beim Bau des Stadions entstanden sind oder um die knapp 2 Millionen für die Dachträger und Untersuchungen, welche die Stadt durchführen liess, weil sie einen Riss in einem stählernen Stützen entdeckt hat.

Wie die Einigung im Detail aussieht, ob die Firma die 12 Millionen nun ganz oder teilweise von der Stadt zurückerhalten hat, oder nicht, verrät die knapp gehaltene Medienmitteilung vom Mittwoch nicht. Urs Spinner, Departementssekretär des Zürcher Hochbaudepartement, sagt auf Nachfrage, aber, Implenia habe auf die Rückforderung der 12 Millionen Franken in der Einigung verzichtet. Im Gegenzug verzichte die Stadt auf allfällige weitere Klagen aufgrund allfälliger Mängel, fall solche noch auftreten sollten.

Spinner ist froh darüber, dass nun endlich einen Schlussstrich gezogen werden kann und eine Einigung gefunden wurde. «Der lange juristische Kampf war richtig, die Stadt konnte so abwenden, dass der Steuerzahler tief in den Sack hätte greifen müssen.» Insgesamt seien Forderungen von rund 50 Millionen Franken im Raum gestanden, sagt Spinner. Wie viel der Rechtsstreit die Stadt gekostet hat, verrät er nicht. Nur so viel: Es war ein siebenstelliger Betrag.

