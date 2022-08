David Trachsel im Porträt – Der missionierende Provokateur Der Präsident der Jungen SVP Schweiz führt ein politisches Leben im Imperativ, viel Schwarz und Weiss, wenig Grau. Wer ist dieser Mann? Sebastian Briellmann

Licht und Schatten: David Trachsel, immer im Angriff, oft auch im Gegenwind. Foto: Nicole Pont

Natürlich liegt es an der Gluthitze, die Beton-Basel in eine städtische Sauna verwandelt in diesen Tagen, aber irgendwie passt das gar nicht schlecht als Begleitkulisse für einen Auftritt eines Exponenten der Schweizerischen Volkspartei.