Nachruf auf Mike Nesmith – Der mit der Pudelmütze Mit den Monkees war Mike Nesmith zeitweise sogar erfolgreicher als die Beatles. Aber er war viel mehr als nur Musiker. Abschied von einem verkannten Pop-Genie. Willi Winkler

The Monkees (im Uhrzeigersinn von oben links): Micky Dolenz, Michael Nesmith, Peter Tork und Davy Jones. Foto: PD

Mike Nesmith war in der den Beatles nachgeklonten Plastik-Band The Monkees der einzige, der eine Gitarre richtigherum halten konnte. Aber noch wichtiger war seine Pudelmütze, die ihn als amerikanische Antwort auf John Lennon auswies.

Zu viert kasperten sie zwei Jahre lang zur Jingle «Hey, hey, we are the Monkees!» durchs Fernsehen, während Studiomusiker ihre Platten einspielten, mit denen sie im allseits politisierten Jahr 1968 erfolgreicher waren als die Beatles. Die Monkees trieben keinen grösseren Aufwand; ihr schönstes Lied, «Last Train to Clarksville», war zusammengestohlen aus «Ticket to Ride» und «Paperback Writer».

Aber – und dafür kommen sie alle in den Himmel – sie verstrahlten reinen, unschuldigen Pop wie in «I’m a Believer» oder «Daydream Believer» und verleiteten zu der tröstlichen Hoffnung, als könnte sich die Weltgeschichte als so harmlos erweisen wie ihre Singles.

Nesmith war davon trotz rasch einsetzender «Promi-Psychose», die er zu geniessen wusste, intellektuell bald unterfordert und kaufte sich aus dem Vertrag frei. Weil seine Mutter als tippfehleranfällige Sekretärin eine Korrekturflüssigkeit erfunden hatte und damit reich geworden war, konnte er sich die weitere Laufbahn als unabhängiger Künstler, Filmproduzent und Autor leisten.

Erfand Nesmith die Verwertungsmaschine MTV?

Nesmith hatte kurz bei der Air Force in Texas gedient und war dann nach Kalifornien gestrudelt, wo er sich im Umkreis von Janis Joplin und Jim Morrison als Country-Musiker mit V-Effekt versuchte. Bevor «Different Drum» ein Hit für Linda Ronstadt wurde, hatte Nesmith seinen Song im Fernsehen bereits selber sabotiert.

Schon bei «Flying Down to Rio» (1977) zeigte sich, dass er mehr wollte als Musik – und es auch konnte: Er experimentierte mit Bildern und ihrer Wechselwirkung mit der Musik. Die Frage, ob er damit nur den Videoclip oder auch noch die Verwertungsmaschine MTV erfunden hat, beschäftigt inzwischen die Zeitgeschichtsforschung.

Im höheren Alter söhnte er sich mit seiner peinlichen Vergangenheit bei den Monkees aus und ging mit den anderen immer mal wieder auf Tournee. Die Pudelmütze liess er zu Hause. Vier Wochen nach seinem letzten Auftritt ist das verkannte Pop-Genie Mike Nesmith am Freitag mit 78 Jahren im kalifornischen Carmel Valley gestorben.

Letzter Auftritt: Mike Nesmith (rechts) trat noch am 5. November 2021 mit Micky Dolenz in Rosemont auf. Foto: Keystone

