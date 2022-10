In der Schweiz fand er lange keinen Sponsor für sein Modelabel – dann gewann er in den USA auf Anhieb die TV-Show «Making the Cut», eine Million Dollar und eine Partnerschaft mit Amazon: Yannik Zamboni im Interview.

Er überzeugte Heidi Klum und Co.

Der Baselbieter Designer liess sich trotz anfänglicher Rückschläge nicht entmutigen – und darf sich nun zu den erfrischendsten Newcomern in der Modeszene zählen.

Yannik Zamboni, mit Ihren Kleiderkreationen schafften Sie es in der US-TV-Show «Making the Cut» auf Platz 1 und beeindruckten unter anderem die Modeikone Heidi Klum sowie den Kreativdirektor von Moschino, Jeremy Scott. Nach dem Erfolg, dem Preisgeld von einer Million Dollar und der Partnerschaft mit Amazon – was hat sich für Sie verändert?

(lacht) Sehr vieles hat sich verändert. Durch die Aufmerksamkeit, die mit der Show und dem Medienrummel einherging, sind viele Kooperationsmöglichkeiten entstanden. Plötzlich hat zum Beispiel das Bundesamt für Kultur angefragt, ob es Teile meiner Kollektion fürs Museum kaufen könne. Ausserdem kann ich zurzeit mit einem Parfümeur aus Italien zusammenarbeiten, ebenfalls am Laufen ist eine Handtaschen-Kooperation mit einem Designer aus den USA. Und an der New York Fashion Week konnte ich im September meine erste Show zeigen.