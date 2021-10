Domestikation von Vögeln – Der Mördervogel wird gezähmt Womöglich begann die Domestizierung von Vögeln einst mit dem Helmkasuar – ausgerechnet! Katrin Blawat

Bis zu 1,70 Meter gross und 70 Kilo schwer: Ein Helmkasuar patrouilliert vor Touristen an der Etty Bay Beach in Queensland, Australien. Foto: imago images

Viele nehmen für sich in Anspruch, es nicht leicht im Leben zu haben. Einer, für den das wohl wirklich zutrifft, ist der Helmkasuar. Der mächtige Vogel wiegt um die 70 Kilo, kann nicht fliegen, dafür aber sehr schnell rennen und lebt in den Wäldern Neuguineas und in Teilen Australiens. Kaum ist der Helmkasuar geschlüpft, muss er mit dem Attribut leben, der «gefährlichste Vogel der Welt» zu sein.

In der Tat sind seine scharfen Krallen eine mächtige Waffe, die einen Menschen töten kann. 2019 wurde der Besitzer eines in Gefangenschaft lebenden Kasuars in Florida getötet, der seinem Vogel ein Ei wegnehmen wollte, um es zu verkaufen. Solche Angriffe sind zwar sehr selten, dennoch hat der Vogel seinen Ruf weg als «moderner Velociraptor» oder «Mördervogel».