Was macht heute Schlagzeilen? Welche Geschichten muss man gelesen haben? Tagi-Redaktor Edgar Schuler hat den Überblick für Sie.

Wir berichten, wie US-Präsident Joe Biden frontal Jeff Bezos angreift: Er mischt sich ein in den Streit von Amazon mit den Gewerkschaften.

Wir bewerten den «Tatort» von gestern. Die Folge aus Kiel, in der frustrierte Männer Frauen jagen, hat Zug, schreibt Alexandra Kedves.

Und wir haben ein Paket zum internationalen Frauentag: Wir porträtieren vier Immigrantinnen. Im «Mama-Blog» schreibt unsere Autorin Rahel Bains, wie neue Wohnformen zur Gleichberechtigung beitragen. Und in ihrem Kommentar mahnt Aleksandra Hiltmann den Mut an, mühsam zu sein.

Man muss es bewundern, dieses Volk. Es stimmt nicht so ab, wie der Bundesrat, die Parteien oder wir in den Medien es gern hätten. Die Burkainitiative ist angenommen und die E-ID ist abgelehnt. Die Zustimmung zum Freihandelsabkommen mit Indonesien ist so knapp, dass sie eigentlich eine Ohrfeige ist, wie Markus Häfliger kommentiert.

Und dann noch das: Der vom Gericht und den Medien als korrupt gebrandmarkte und von der FDP verstossene Genfer Staatsrat Pierre Maudet landet in der Ersatzwahl für seinen eigenen Sitz auf dem zweiten Platz. Viele Genferinnen und Genfer vertrauen ihm mehr als dem offiziellen freisinnigen Kandidaten, der 10'000 Stimmen zurückliegt.

Es war ein spannendes, ein lehrreiches Abstimmungswochenende. Eines, das Mut macht: Die Demokratie in der Schweiz ist störrisch. Sie lässt sich auch in Krisenzeiten nicht erschüttern.

Damit lässt es sich doch gut in die neue Woche starten.

Unsere 5 Morgen-Empfehlungen