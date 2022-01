Gewinnen Sie Tickets – Der Musical-Klassiker Cats 13. bis 29. Mai 2022 im Theater 11 Zürich

Cats Bild: Alessandro Pinna

Die berühmtesten Katzen aller Zeiten erobern wieder die Bühne! Cats hat die Musical-Welt revolutioniert und sämtliche Rekorde gebrochen: Mehr als 73 Millionen verzauberte Zuschauer und zahlreiche internationale Preise konnte Andrew Lloyd Webbers Meisterwerk bereits gewinnen. Ein Ende der Erfolgsgeschichte ist nicht in Sicht, denn auch heute noch ziehen die Charakterkatzen Kinder und Erwachsene gleichermassen in ihren Bann. Nun kehrt das Original vom Londoner West End zurück nach Zürich.

Die SonntagsZeitung verlost 20 × 2 Tickets der 1. Kategorie für das Musical Cats für die Vorstellung am Freitag, 13. Mai 2022, 19.30 Uhr im Theater 11 in Zürich.



Cats entführt sein Publikum in die geheimnisvolle Welt der Jellicle-Cats. Beim jährlichen Ball auf einem Londoner Schrottplatz im Vollmondlicht wetteifert die komplette Katzenbande – vom durchtriebenen Macavity über die unschuldig-schöne Victoria bis hin zum draufgängerischen Verführer Rum Tum Tugger – um das Geschenk des zweiten Lebens. Zu Andrew Lloyd Webbers unvergleichlichen Melodien verschmelzen dabei spielerisch katzenhafte Bewegungen mit menschlichen Charakterzügen. Das stimmungsvolle Bühnenbild und die einzigartigen Kostüme machen das Gesamtkunstwerk perfekt. Emotionaler Höhepunkt: der Welthit «Memory», mit dem die verstossene Katzen-Diva Grizabella einen der berührendsten Momente der Musicalgeschichte geschaffen hat. Freuen Sie sich auf mitreissende Songs, schwindelerregend akrobatische Choreografien und wahrhaft magische Augenblicke.

