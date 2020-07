Willkommen

Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Begegnung YB - FC Luzern.

Der FC St.Gallen hat das Meisterrennen gestern mit einem Sieg gegen den FC Zürich zwar theoretisch noch offen gehalten, der dritte Meistertitel in Folge dürfte YB wohl trotzdem kaum mehr zu nehmen sein. Zwar wäre auch bei einem Sieg heute gegen Luzern der Titel-Hattrick noch nicht in trockenen Tüchern, 5 Punkte in zwei Spielen dürften dann aber wohl auch für die jungen Wilden aus der Ostschweiz nicht mehr aufzuholen sein.

Als Spielverderber möchte der fünftplatzierte FC Luzern auftreten. Und er hat reichlich Grund dazu: Vier Punkte Rückstand sind es auf Servette und damit auf das internationale Geschäft. An der Motivation dürfte es heute gegen den Berner Stadtclub also nicht scheitern.

Eine weitere beachtliche Geschichte in der heutigen Partie könnte YB-Dauerknipser Nsame schreiben. 29 Tore hat der Stürmer in dieser Saison schon erzielt, nur ein Treffer fehlt ihm zum Super-League-Rekord.