Modeschau in Zürich – Der nächste Sommer wird bunt – ausser bei der Bademode Die Mode-Suisse-Show, das grösste Schaufenster für Schweizer Mode, lockte die Kreativszene nach Zürich. Wir wagen eine Trend-Vorschau. Claudia Schmid

Fliessende, durchsichtige Stoffe und Vichy-Karo verarbeitet das Studio Amorphose aus Lugano. Foto: Urs Jaudas

Wie geht das schon wieder mit dem Small Talk, dem Cüpli-Trinken und den Begrüssungsritualen? Viele der anwesenden Gäste an der Mode Suisse nahmen den Willkommensdrink nach dem Check-in dankbar an, um etwas lockerer zu werden.

Tatsächlich fand der grösste Mode-Anlass der Schweiz, der am Montagabend zum 20. Mal in Zürich über die Bühne ging, nach pandemiebedingt abgespeckten Ausgaben wieder im Normalmodus statt. Zumindest fast. Die Schweizer Mode- und Kreativszene, die den Hauptteil der geladenen Gäste ausmachte, musste lediglich ein Covid-Zertifikat vorweisen. Dann war die Bühne für die Maskenlosen frei.

Geht es nach dem Altstetter Label Volans, sind die Bademode-Farben nächsten Sommer zurückhaltend. Foto: Urs Jaudas

Auf dem Laufsteg defilierten die Models mit einem knappen Dutzend Frühling/Sommer-Kollektionen fürs nächste Jahr. Sie stammten alle von in der Schweiz ansässigen Designerinnen und Designern. Viele davon sind in Zürich tätig. Das Bademode-Label Volans hatte gar ein Quartier-Heimspiel: So ist das Atelier nur einige Busminuten vom Austragungsort der Mode Suisse, der Halle D der SBB-Werkstätten in Altstetten, entfernt.

Mit einer farblich eher zurückhaltenden Kollektion in Dunkelblau, Schwarz und Braun war Volans allerdings eher die Ausnahme. Viele Modemacherinnen und -macher lechzen, so schien es, nach der dunklen Pandemiezeit nach Farben. Pink, Gelb, Hellblau und Grün in allen Facetten stachen bei vielen Labels heraus. Zu sehen gab es auch viele Bustiers, Bermudashorts, Damen-Blazer (der Anzug ist definitiv zurück) und auffallend viele Kollaborationen – etwa zwischen den Zürcher Labels Mourjjan und Ginny Litscher.

Bunter sieht es bei der Kollektion der Designerin Jacqueline Loekito und des Künstlers Tobias Gutmann aus. Sie schickten Pijamas inklusive Kissen auf den Laufsteg. Foto: Urs Jaudas

Mit Abstand am verspieltesten war die Kollektion der in Basel aktiven Designerin Jacqueline Loekito, die mit dem Zürcher Künstler Tobias Gutmann zusammengespannt hat. Die beiden schickten ein Pärchen in einem gepunkteten Pyjama inklusive Kissen auf den Laufsteg. Auch Jacken mit Ärmeln, die an Drachenflügel erinnerten, sowie ein gestrickter rosafarbiger Poncho in Form eines Herzens gehörten zur Kollektion. Sie ist laut dem Duo von Kinderbüchern inspiriert. Präsentiert wurden die Entwürfe unter anderem von der Zürcher Sängerin Brandy Butler.

Leuchtendes Pink beim Zürcher Label Mourjjan. Foto: Urs Jaudas

Die Mode Suisse war Auftakt zu einer Woche, bei der sich weitere hiesige Kreationen entdecken lassen. So sind ab dem 3. September im Jelmoli Kollektionen von unabhängigen Modeproduzentinnen und -produzenten erhältlich. Zudem zeigt der Zürcher Designer Julian Zigerli am 4. September zwischen den Hardau-Türmen eine mit der Fotografin Shirana Shahbazi konzipierte Show. Sie ist öffentlich zugänglich.

Claudia Schmid ist seit 2018 Redaktorin im Ressort Zürich Stadtleben. Davor war sie zehn Jahre bei der «SonntagsZeitung». Sie schreibt über Gastronomie und Stadt-Phänomene und ist Gastrokritikerin des «Züritipp.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.