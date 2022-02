Tonale – Der neue Alfa Romeo geht im Sommer im Boom-Segment an den Start Mit nur zwei Modellen ist die aktuelle Alfa-Palette sehr übersichtlich. Im Sommer kommt der Tonale und tritt in einem Boom-Segment an.

Alfa Romeo bringt im Sommer den Tonale bei den Kompakt-SUV an den Start. Am Heck gibt es nach aktueller Mode ein durchgehendes Leuchtenband. Innen gehts wie immer sportlich zu und her.

«Der neue Alfa Romeo Tonale steht für den Wandel der Marke, im Italienischen ‹la metamorfosi› genannt», beschreibt Alfa Romeo die Weltpremiere des Tonale am Dienstag. Und doppelt nach: «Vor dem Hintergrund einer seit 1910 bestehenden Tradition italienischen Sportsgeistes unterzieht sich Alfa Romeo einer Evolution, die in eine neue Ära der Konnektivität und der Elektrifizierung führt.» Ein wenig nüchterner ausgedrückt: Alfa Romeo stellt dem Stelvio einen kleinen Bruder zur Seite. Der 4,53 Meter lange Tonale kommt Mitte des Jahres mit zwei Mildhybrid-Benzinern auf den Markt, Ende 2022 folgt ein Plug-in-Hybrid. So richtig elektrisierend sind die Antriebe also noch nicht.

Aber schön ist das Auto. Die kompakte Grösse kombiniert mit der relativ langen Motorhaube, der flachen Frontscheibe und dem schrägen Heck lassen den Neuling sehr sportlich wirken. An der Front prangt der typische Scudetto-Kühlergrill, flankiert von auffälligen dreiteiligen LED-Scheinwerfern. Die ebenfalls dreiteiligen Hecklichter ziehen sich entsprechend der aktuellen Mode über die komplette Fahrzeugbreite.

Infotainment auf Android-Basis

Das dem Fahrer zugewandte Cockpit setzt auf ein vergleichsweise klassisches Layout mit vielen haptischen Tasten und nur einem kleinen Zentralbildschirm. Dort läuft allerdings eine neue Infotainment-Software auf Android-Basis, die mit hohem Vernetzungsgrad und Amazon-Alexa-Sprachbedienung aufwarten soll. Auch Aktualisierungen per Funk – «over the air» – sind möglich.

Technisch basiert der kleine Alfa-SUV nicht auf einer Plattform der neuen Konzernmutter Stellantis, sondern nutzt eine modifizierte Architektur aus FCA-Zeiten. Dazu kommt ein speziell für Alfa entwickelter 1,5-Liter-Turbomotor mit wahlweise 96 kW/130 PS oder 118 kW/160 PS Leistung, der an ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt ist und von einem 48-Volt-Generator beim Anfahren und Beschleunigen unterstützt wird. Einziger Diesel ist ein 1,6-Liter-Vierzylinder mit 96 kW/130 PS und Sechsgang-Doppelkupplung. Allradantrieb gibt es vorerst nicht, dafür wird der Frontantrieb durch ein serienmässiges Sperrdifferenzial unterstützt.

Besonders interessant für Herrn und Frau Schweizer: Ende des Jahres ergänzt ein 202 kW/275 PS starker Plug-in-Hybrid mit elektrischem Allradantrieb und einer E-Reichweite von bis zu 80 Kilometern das Angebot. Dieses Modell überzeugt nicht nur beim Sparen, sondern auch bei Fahren und spurtet in 6,2 Sekunden auf Tempo 100. Kunden haben künftig die Wahl zwischen vier Ausstattungsvarianten: Die Basis heisst analog zu anderen Alfa-Modellen «Super», die Topausführung «Veloce». Preise gibt es noch keine, dafür teilen die Italiener mit, dass der Tonale in drei Schritten online konfiguriert und bestellt werden kann. (lie)

