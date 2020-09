EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will Migration «menschlich und effektiv» managen. Foto: Stephanie Lecocq (Keystone)

Ist das jetzt der grosse Wurf, der Neuanfang für Europas Asyl- und Migrationspolitik? Die EU-Kommission hat ihre lange angekündigten Reformpläne mit viel Pomp und grossen Worten präsentiert. Europa soll nach den Worten von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigen, dass Migration gleichzeitig menschlich und effektiv «gemanagt» werden kann.

Die Feuer im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos haben da ein grelles Schlaglicht auf die bittere Realität an den Aussengrenzen Europas geworfen. Und die Dringlichkeit einer Asylreform noch einmal deutlich gemacht. Es gibt allerdings kaum ein Thema, das so sehr polarisiert. Es gibt jene, die grundsätzlich für weit offene Grenzen sind, und die anderen, die glauben, Europa vom Elend dieser Welt abschotten zu können.

Wenig Raum für Kompromisse

Dazwischen ist kaum Raum für Kompromisse oder für praktikable Lösungen. Nein, Europa ist keine Festung. Im letzten Jahr wurden 670’000 Asylgesuche gezählt. Und ja, die Zustände sind nicht nur auf den griechischen Inseln unhaltbar. Vieles von dem, was die EU-Kommission jetzt in ihrer Reform präsentiert, ist nicht ganz neu, sondern neu verpackt. Es ist kein grosser Wurf, sondern eher ein Balanceakt zwischen den unterschiedlichen Interessen.

Da wären die Erstankunftsländer im Süden, die sich überlastet sehen, die Zielländer in Nordeuropa, wo die meisten Asylsuchenden hinwollen, und die Solidaritätsverweigerer im Osten. Mittendrin die Schweiz, grundsätzlich an einer Reform sehr interessiert. Mit ihrem letzten Plan ist die EU-Kommission im Streit um die Solidarität schon einmal abgestürzt. Nun die deutliche Kurskorrektur hin zu mehr Abschreckung, mit dem Versprechen, Asylverfahren zu beschleunigen und abgewiesene Asylbewerber konsequenter in ihre Herkunftsländer zurückzuführen. Absichtserklärungen sind allerdings einfacher als dann die Umsetzung, für die in der Praxis dann oft der politische Wille fehlt. Ob diese Reform der Asylregeln eine Chance hat, ist angesichts der Gräben innerhalb der EU aber ohnehin fraglich.