Eine Welt in Rosa – Der neue Barbie-Film benötigte so viel rosa Farbe, dass es zu einer weltweiten Knappheit kam Nicht nur Kleider und Dekor, sondern fast jeder sichtbare Gegenstand in der Barbie-Verfilmung hat einen rosa Anstrich. Simon Angelo Meier

Eine perfekte Welt in Rosa: Barbie (Margot Robbie) überblickt von ihrem Haus Barbie-Land. Foto: Warner Brothers Studios

Beim neuen Film «Barbie» mit Margot Robbie und Ryan Gosling, der am 19. Juli in die Deutschschweizer Kinos kommt, geht es vor allem um eines: um die Farbe Pink. Nicht nur die Kleider und das Interieur, sondern auch alle Häuser und Strassen und sogar der Sand am Strand leuchten in einem grellen Rosa. Dazu wurden Unmengen der Farbe am Set des Filmes gebraucht, der 2022 in den Warner Brothers Studios Leavesden nordwestlich von London gedreht wurde.

Alles ist leicht: Barbie fliegt von ihrem «Dreamhouse» hinab in ihr pinkes Sportauto. Foto: Warner Brothers Studios

Regisseurin Greta Gerwing erklärte gegenüber der Zeitschrift «Architectural Digest»: «Es war von grösster Bedeutung, dass der kindliche Charakter erhalten bleibt. Ich wollte, dass die Rosatöne sehr hell sind und dass alles fast zu viel ist. Mit anderen Worten, ich wollte nicht vergessen, was mich als kleines Mädchen an Barbie so begeistert hat.» Der Bau der Filmsets habe eine globale Knappheit von Rosa bei der auf Set-Farben spezialisierten Firma Rosco ausgelöst, erklärte die Bühnenbildnerin Sarah Greenwood gegenüber dem Interior-Design-Magazin: «Die Welt hatte kein Rosa mehr».

Sogar der Sand ist pink: Leute sonnen sich am Strand von Barbie-Land. Foto: Warner Brothers Studios

Der Grund für die Farbknappheit war aber nicht nur die grosse Menge an benötigter Farbe, sondern auch Probleme mit globalen Lieferketten aufgrund der Corona-Pandemie, wie die Marketingverantwortliche von Rosco gegenüber der «Los Angeles Times» erklärte: «Sie haben so viel Farbe verbraucht, wie wir hatten. Es gab einen Engpass, und wir gaben ihnen alles, was wir konnten.» Zudem habe eine extreme Kältewelle mit Temperaturen weit unter dem Nullpunkt Anfang 2021 dazu geführt, dass Teile der zur Farbherstellung benötigten Komponenten unbrauchbar geworden seien.

Der Film wird eine Selbstfindungsgeschichte erzählen, bei der Barbie (Margot Robbie) und Ken (Ryan Gosling) aus der perfekten Welt von Barbie-Land ausbrechen, um die reale Welt zu entdecken.

