Grossumbau der Credit Suisse – Der neue Investor aus Saudiarabien und die besondere Rolle von Michael Klein Die Bank präsentiert in höchster Not einen umstrittenen Geldgeber. Dem CS-Verwaltungsrat Klein verhilft der Umbau zu einem besonderen Karrieresprung. Jorgos Brouzos Holger Alich

Starker Mann in Saudiarabien: Kronprinz Mohammed bin Salman. Foto: Lewis Joly (AP/Keystone)

Die Saudi National Bank kannte hierzulande vermutlich so gut wie niemand. Das ändert sich nun schlagartig mit dem Einstieg der Bank vom Golf bei der Credit Suisse. Denn die Saudi National Bank wird zum wichtigsten Aktionär der Schweizer Grossbank. Sie soll 1,5 Milliarden Franken in die CS investieren, damit wird sie bis zu 9,9 Prozent am Kapital der CS halten. Es handle sich dem Vernehmen nach aber um ein reines Finanzinvestment, ein Sitz im Verwaltungsrat ist für die Saudis nicht vorgesehen.