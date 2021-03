Marktbummel in Zürich – Der neue Markt hat Hipster-Potenzial Seit Jahren wünscht sich das Quartier Wiedikon einen Wochenmarkt. Seit Samstag hat es ihn auf dem Brupbacherplatz. Kommt er an? Hélène Arnet

Ein neuer Markt in der Stadt Zürich. Er kommt auf Anhieb gut an. Foto: Andrea Zahler

Das mittelalterliche Paar lebt seit langem in Zürich-Wiedikon und kauft normalerweise auf dem Markt in Oerlikon ein. Nun sind sie am Brupbacherplatz von ihren Klappvelos gestiegen und haben sich neugierig umgeschaut. Denn dort findet an diesem Samstagmorgen der erste Brupbimärt statt. «Schön, dass das Quartier endlich einen eigenen Markt hat», finden sie.

Tatsächlich bestehe im Quartier bereits lange die Nachfrage nach einem Wochenmarkt, sagt Roland Scheck, SVP-Kantonsrat und Vizepräsident des Quartiervereins Wiedikon. «Das Problem war immer, den richtigen Standort zu finden.» Nun steht er am Rande des Brupbimärts, der bis Mitte November jeden Samstag von 9 bis 16 Uhr stattfinden soll. Ist das nun der richtige Standort? (Mehr zur Standortsuche hier.)