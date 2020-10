Herr Hohl, am Dienstag haben Sie für das Limmathaus eine grosse Veränderung verkündet. Was gab dafür den Ausschlag?

Seit 1990 ist keine grosse Investition mehr in dieses Gebäude getätigt worden. Nun ist es höchste Zeit, in den Erhalt der Bausubstanz zu investieren. Gleichzeitig mussten wir entscheiden, wer künftig Pächter sein soll und mit seinem Zins zur Amortisation der Baukosten beiträgt. Dafür kamen für uns das X-tra sowie Impact Hub infrage, der in der Nachbarschaft in einer Zwischennutzung noch bis 2024 seinen Hauptstandort hat. Beide luden wir Ende 2019 ein, uns ein Konzept für die Nutzung des Hauses vorzustellen.