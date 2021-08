Krimi der Woche – Der neue Stephen King In seinem neuen Werk kommt der Horrormeister ohne Übersinnliches aus. «Billy Summers» ist ein starker Kriminalroman um einen Auftragskiller, der seinen Job aufgeben will. Hanspeter Eggenberger

Stephen Kings Krimi ist so raffiniert und packend, wie man es von einem wie ihm erwartet. Foto: Shane Leonard

Der erste Satz

Billy Summers sitzt in der Hotelhalle und wartet darauf, abgeholt zu werden.

Das Buch

Irgendwie hat Billy Summers von Anfang an ein ungutes Gefühl bei diesem Auftrag. Aber er bringt 2 Millionen ein. Die kommen ihm gerade recht, denn er will seinen Job als Auftragskiller beenden. Dass das kaum gut gehen kann, wissen wir aus der Erfahrung mit dem Genre. Doch Stephen King, der Autor des Kriminalromans «Billy Summers», kommt gar nicht vom Krimi her, er ist berühmt für seine Horrorromane, von denen wir viele auch aus dem Kino kennen.

Billy Summers ist ein ziemlich schlauer und belesener Irakkriegsveteran. Er will nur schlechte Menschen umbringen, versteht sich als «Müllmann mit Waffe». Seinen Auftraggebern gegenüber gibt er den Einfältigen; er wird lieber unterschätzt. Getarnt als Schriftsteller, richtet er sich in einer Provinzstadt ein, um nach monatelangem Warten von seinem Büro in einem Hochhaus aus einen Mörder auf der Treppe zum Gericht zu erschiessen.