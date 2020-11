Kündigung von Martin Waser – Der oberste Chef des Zürcher Unispitals tritt zurück Der Präsident des Spitalrats des Universitätsspitals, verlässt die Unternehmensspitze per Ende Juni 2021. UPDATE FOLGT

Er ist der oberste Chef des Zürcher Universitätsspitals: Ex-Stadtrat Martin Waser präsidiert seit 2014 den Spitalrat. Foto: Anna-Tia Buss

Martin Waser, der Präsident des Spitalrates des Unispitals, tritt per Ende Juni 2021 von seiner Funktion zurück. Das meldet das Universitätsspital Zürich (USZ) am Montagmorgen. Zum gleichen Zeitpunkt werden auch Urs Lauffer, Vizepräsident, und Annette Lenzlinger ihre Mandate im strategischen Führungsgremium des USZ niederlegen. Der Regierungsrat hat von diesen Rücktritten Kenntnis genommen.

Wiederholt stand das Unispital in jüngster Zeit in den Schlagzeilen, unter anderem, weil gegen die Herzklinik und deren ehemaligen Leiter Francesco Maisano schwere Vorwürfe erhoben worden waren. Diese Namen nennt das USZ in der Medienmitteilung nicht direkt. Es heisst aber: «Im laufenden Jahr musste sich der Spitalrat aber auch intensiv mit verschiedenen personellen Problemen in einzelnen Kliniken des USZ auseinandersetzen, die der Reputation des Universitätsspitals Zürich geschadet haben.»

Suche nach Nachfolge eingeleitet

Die Suche nach Nachfolgerinnen und Nachfolgern für die frei gewordenen Ämter habe man initiiert, schreibt die Gesundheitsdirektion in einer Medienmitteilung. Die Wahl der neuen Spitalratsmitglieder erfolgt durch den Regierungsrat. Die Genehmigung der Wahl erfolgt durch den Kantonsrat.

Die anstehende Neubesetzung biete die Gelegenheit, das Gesamtanforderungsprofil des Spitalrates zu ergänzen, schreibt die Gesundheitsdirektion weiter. Die neue Spitalratspräsidentin bzw. der neue Spitalratspräsident soll Erfahrung in der operativen Führung eines grösseren Unternehmens mitbringen, möglichst in einem Spital. Weiter sollen bei der Neubesetzung die Schwerpunkte Medizin, Finanzen und Kommunikation im Vordergrund stehen

Früherer Stadtrat

«Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen», lässt sich Martin Waser in der Medienmitteilung zitieren, der nach knapp 6 Jahren an der Spitze des Gremiums zurücktritt. «Mit unseren Rücktritten schaffen wir die Voraussetzung, dass sich das USZ ganz auf die enormen Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft konzentrieren kann.» Er sei stolz auf das USZ und seine Mitarbeitenden, die unglaublich viel leisten und hochprofessionell arbeiten würden. Dies zeige sich gerade jetzt wieder in der zweiten Covid-Welle.

Der bald 67-jährige frühere Zürcher Stadtrat Martin Waser wurde 2014 vom Regierungsrat als Spitalratspräsident des USZ gewählt. In seine Amtszeit seien wichtige strategische Entscheidungen gefallen, wie die Erarbeitung der neuen Unternehmensstrategie USZ 2025 und der Aufbau des neuen ambulanten Gesundheitszentrums im Circle des Flughafens Zürich. Gleichzeitig habe der Spitalrat in dieser Zeit alle notwendigen Voraussetzungen für den geplanten Neubau des Universitätsspitals schaffen.

hwe