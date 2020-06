Verkehrsmittel trifft es hart – Der ÖV verliert wegen Corona Hunderte Millionen Franken Ende Jahr dürften gegen 6 Prozent weniger Generalabos im Umlauf sein. Damit allein entgehen der Branche über 100 Millionen Franken. Doch diese fehlenden Einnahmen machen nur einen Teil der Ausfälle aus. Philipp Felber-Eisele

Trotz Lockerungen: Viele Züge sind auch jetzt noch nicht so stark belegt wie vor der Corona-Krise; hier zum Beispiel ein SBB-Wagen auf der Strecke Bern – Zürich (8. Juni 2020). Foto: Christian Beutler (Keystone)

Reisen war in den vergangenen Monaten nicht angebracht. International schon gar nicht, aber ebenso wenig in der Schweiz. Für die Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs war und ist dieser Umstand verheerend. Zwar stiegen mit jedem Lockerungsschritt die Passagierzahlen im ÖV an. Doch sind sie noch deutlich unter den Frequenzen von vor Corona. Als Beispiel: Bei den SBB liegt die Auslastung im Fernverkehr noch immer erst bei 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, im Regionalverkehr sind es 55 Prozent.