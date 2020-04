Ostern in Rom – Der Papst allein zuhause Im Vatikan hatten sie tatsächlich überlegt, Ostern zu verschieben. Soweit kam es nicht, und doch sorgt Corona in Rom für unvorstellbare Premieren in Serie. Oliver Meiler aus Rom

Franziskus segnet einen leeren Petersplatz aus dem Fenster des Apostolischen Palasts. Foto: Reuters

Ostern wie Olympia? Im Vatikan hatten sie tatsächlich darüber nachgedacht, ob sich das Osterfest verschieben liesse, wie gerade Sportanlässe in grosser Zahl vertagt werden. Klingt erstaunlich, wie in diesen Zeiten alles erstaunlich ist, was der Welt und damit auch den Kirchen und Religionen hienieden widerfährt. Die zuständige Gottesdienstkongregation im Vatikan befand dann aber: Geht nicht. Was übrigens auch nicht geht, ist Beichten am Handy, selbst dann nicht, wenn der Priester beim Telefonieren in Sichtweite steht, das verletze das Beichtgeheimnis. Man stellt sich jetzt eben Fragen, die man vor Kurzem noch für einigermassen grotesk gehalten hätte.