Biden besucht den Vatikan – Der Papst wehrt sich für den Präsidenten Joe Biden ist erst der zweite katholische US-Präsident. Doch unter konservativen Bischöfen in den USA hat er mächtige Gegner. Genau wie der Papst, der Biden zur Privataudienz empfängt. Oliver Meiler aus Rom , Fabian Fellmann aus Washington

Es ist jedes Mal herzlich, wenn Franziskus und Joe Biden einander treffen: Der Papst begrüsst im April 2016 den damaligen US-Vizepräsidenten im Vatikan. Foto: Pablo Martinez Monsivais (AP)

Es ist schon das vierte Treffen von Joe Biden mit Papst Franziskus, da könnte sich eine gewisse Routine einstellen. Doch die Privataudienz am Freitag im Apostolischen Palast im Vatikan hat das Zeug dazu, eine besonders denkwürdige Begegnung zu werden. In einer kuriosen Fügung der Geschichte wird Biden beim Papst Rückhalt suchen gegen dessen amerikanische Bischöfe. Es ist eine Fügung, die ein bisschen an die Blütezeit päpstlicher Realpolitik erinnert, wie man sie aus der bewegten Vergangenheit des Vatikans kennt, eine Fügung, die begünstigt wird von der Geistesverwandtschaft zweier Männer und vom Umstand, dass ihnen dieselben Widersacher zu schaffen machen.