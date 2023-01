Sweet Home: Frühstücksideen und gekonntes Faulenzen – Der perfekte Sonntagmorgen Irgendwie erinnert der ganze Januar an die Stimmung eines Sonntagmorgens. Mithilfe dieser Tipps können Sie den ersten Monat des Jahres auch in diesem Sinne begrüssen. Marianne Kohler Nizamuddin

Schöner betten

Ein Bett wie eine rosa Wolke. Foto über: This Is Glamorous

Ein Sprichwort sagt: «Wie man sich bettet, so schläft man.» Es gibt nichts Schöneres, als in ein frisch und hübsch bezogenes Bett zu schlüpfen, sich in weiche aufgeplusterte Kissen zu kuscheln und sich dabei wie auf rosa Wolken zu fühlen. Schenken Sie nicht nur Ihrem Bett Beachtung, sondern auch der Art, wie Sie betten. Lernen Sie dabei ein bisschen von den eleganten Hotels und von Betten in englischen oder amerikanischen Häusern. Diese zeigen sich in einer Mischung von perfekt aufgeplustert und schön straff gezogen. In diesen Betten gibt es jeweils viele Kissen und Überdecken, wobei nicht alles zugedeckt wird, sondern die Kissen und das obere Ende der Decke schauen einladend hervor. In solche Betten schlüpft man gerne und bleibt auch gerne länger darin liegen, zum Beispiel mit einem guten Buch.