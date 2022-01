ZSC Lions gewinnen Spitzenkampf – Der perfekte Start ins neue Jahr Die Zürcher feiern mit einem 4:2 gegen Fribourg-Gottéron den vierten Sieg in Serie. Trotz vieler Absenzen überzeugen sie, gerade auch kämpferisch. Marco Keller

Mit Schwung und Energie ins neue Jahr: John Quenneville von den ZSC Lions drückt Freiburgs Jérémie Kamerzin in die Bande. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Knapp zwei Minuten waren noch zu spielen, da setzte Denis Hollenstein noch einmal ein Ausrufezeichen. Er beförderte Gottérons Reizfigur Chris DiDomenico auf Höhe der Mittellinie mit einem Check über die Bande. Kurz darauf gelang John Quenneville die Sicherung des verdienten Siegs. Das Hallenstadion erinnerte ansatzweise an ein Tollhaus und der Speaker skandierte dreimal lautstark den Vornamen des Torschützen. Es war für die Lions der vierte Sieg in Serie, das war den Zürchern zuletzt vor über einem Jahr gelungen.

Dass die Partie bis ins Schlussdrittel umstritten sein würde, hatte sich schon vorher abgezeichnet. Dreimal waren die beiden Teams in dieser Saison aufeinandergetroffen, und knapper hätten die Resultate nicht ausfallen können: Einmal siegte Gottéron 1:0, die weiteren Ausmarchungen gipfelten im Penaltyschiessen, beide Male siegten die Heimteams.

Der perfekte Start ins Jahr für die Lions

Ins 2021 waren die Lions mit einer Niederlage in Langnau gestartet – es sollte ein Fehlstart sein, der Symbolcharakter für das ganze Jahr haben sollte, mit einigen Aufs aber auch vielen Abs. In der Hoffnung, dass dieses Jahr eine ganz andere Dynamik entfalten wird, begannen einige Zürcher Fans am Sonntag schon früh zu träumen: Denis Hollenstein brachte das Heimteam schon nach dem ersten Angriff nach 56 Sekunden und einem Zuspiel von Denis Malgin in Führung. Es war der perfekte Start ins 2022, sehr zur Freude auch der vielen Kinder unter den offiziell 8842 Zuschauern.

Gerade diese nominell zweite Sturmlinie – komplettiert durch Marco Pedretti – schien vor dem Start ins neue Jahr eine Familienpackung Energy-Drinks konsumiert zu haben. Das Trio beschwor bei jedem Einsatz Gefahr hervor, und es wurde auch mit dem 2:0 belohnt. Torschütze war wiederum Hollenstein, der in den letzten Wochen, ob im Club oder in der Nationalmannschaft, ein Olympia-Bewerbungsschreiben nach dem anderen in Richtung Patrick Fischer abschickt. Malgin erhielt für seine technisch und läuferisch hochstehenden Aktionen mehrfach Szenenapplaus.

Geholt, um die Goaliesituation nach Verletzungen zu entschärfen, kam der Tscheche zu seiner Premiere. Und der langjährige KHL-Keeper hatte einen gelungenen Einstand, auch wenn er einige Rebounds zuliess. Kovar trägt die Nummer 43 – wie sein Bruder Jan beim EV Zug. Reto Berra

Für einmal nicht den besten Abend zog sein Freiburger Pendant ein. Reto Berra traf bei den ersten drei ZSC-Toren eine Mitschuld. Der Zürcher hat mit seinen Leistungen aber grossen Anteil, dass das Team von Christian Dubé in dieser Saison so konstant auftritt. Garrett Roe

Der Amerikaner war vor knapp sechs Wochen nach einem brutalen Foul von Lausannes Mark Barberio mit einem Kieferbruch ausgefallen. Zum Jahresanfang meldete sich die Nummer 9 zurück und führte die Linie der unlängst (von Verletzungen) genesenen mit Chris Baltisberger und Simon Bodenmann an.

Positiv stimmen dürfte Rikard Grönborg die kämpferische Leistung, dank der die Personalnot kompensiert werden konnte. Bei drei Lions-Spielern hatten PCR-Tests an Silvester positive Corona-Resultate ergeben, gegen Gottéron waren nun fünf Spieler krank gemeldet. Als sechster Verteidiger erhielt Stürmer Marc Aeschlimann etwas Eiszeit.

Telegramm Infos einblenden ZSC Lions – Fribourg-Gottéron 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) Hallenstadion. 8842 Zuschauer. Tore: 1. (0:56) Hollenstein (Malgin) 1:0. 15. Hollenstein (Pedretti, Malgin) 2:0. 19. Schmid (Sutter, DiDomenico) 2:1. 35. Sopa (Phil Baltisberger) 3:1. 40. (39:38) Brodin (Desharnais/Ausschluss Krüger) 3:2. 60. (59:02) Quenneville (Malgin) 4:2. Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 2-mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron. ZSC Lions: Kovar; Trutmann, Geering; Guebey, Marti; Aeschlimann, Phil Baltisberger; Sigrist, Krüger, Quenneville; Pedretti, Malgin, Hollenstein; Chris Baltisberger, Roe, Bodenmann; Sopa, Schäppi, Backman. Gottéron: Berra; Sutter, Furrer; Dufner, Chavaillaz; Gunderson, Jecker; Kamerzin; Brodin, Desharnais, Marchon; Sprunger, Schmid, DiDomenico; Rossi, Haussener, Jobin; Bougro. Bemerkungen: ZSC ohne Weber, Andrighetto, Flüeler, Noreau, Diem (alle krank), Morant (verletzt/Saisonende), Azevedo (abwesend), Meier (Rückkehr von U-20-WM), Gottéron ohne Diaz, Jörg, Walser (alle verletzt) und Hughes (abwesend). 26. Pfostenschuss Geering.

