Ingenuity-Test auf dem Mars – Der Pionierflug des Mars-Helikopters verzögert sich erneut Der nächste Höhepunkt der Mars-Mission folgt frühestens nächste Woche: Was Ingenuity vom ersten Flug auf einem fremden Planeten abhält. Andreas Frei

Das mit Spannung erwartete Mars-Experiment der Nasa und des California Institute of Technology (Caltech) wurde zum zweiten Mal verschoben. Zuerst verhinderte ein fehlgeschlagener Rotorentest den Erstflug des Mars-Helikopters «Ingenuity» («Einfallsreichtum») am letzten Sonntag. Der neue Startzeitpunkt am Mittwochabend kann nun wegen Anpassungen an der Software nicht eingehalten werden.

Dabei geht es nur um einen kurzen Testflug, 30 Sekunden soll er dauern, falls die Drohne überhaupt in die Luft kommt. Es wäre dann aber dennoch der erste Flug eines Helikopters auf einem anderen Planeten überhaupt.

Der Helikopter auf dem Roten Planeten, fotografiert vom Mars-Rover. Am Mittwoch soll das Experiment Mars-Flug lanciert werden. Foto: Nasa/Caltech/Perseverance Mastcam-Z

Das Team von «Ginny», wie der Helikopter abgekürzt genannt wird, wird alles daransetzen, dass der Test nun glückt, denn die Demonstration der Flugfähigkeiten auf dem Roten Planeten ist grundsätzlich das einzige Ziel der Ingenuity-Mission. Nebenbei soll die Drohne auch noch einige Bilder knipsen, dies aber mehr als Zugabe.

Bis Sonntag lief die Mission des kleinen Helikopters ohne Schwierigkeiten. Ingenuity ist am 18. Februar mit dem Rover Perseverance auf dem Mars angekommen, im ausgetrockneten See Jezero Crater – das Fahrzeug soll diesen in den kommenden zwei Jahren untersuchen.

Der Minihelikopter flog im Bauch des Rover auf den Roten Planeten, über 200 Tage war das Duo im All unterwegs. Und auch auf dem Mars blieb Ingenuity zunächst an den Rover angeschlossen, bis Perseverance den Helikopter schliesslich am Montag, 5. April, absetzte (siehe Bildstrecke unten).

Das Entladen beginnt: Die Schutzabdeckung ist bereits entfernt, Ingenuity ist noch im Bauch des Rover zu sehen. Foto: Nasa/JPL-Caltech Vorsichtig wird der Minihelikopter abgeladen. Bis am Montag waren Perseverance und Ingenuity gemeinsam unterwegs. Foto: Nasa/JPL-Caltech Das erste Farbbild des Helikopters. Foto: Nasa/JPL-Caltech

Bei Minus 90 Grad Kälte in der Nacht konnte die 1,8 Kilogramm schwere Drohne dann erstmals ihre Unabhängigkeit beweisen – das batteriebetriebene Heizsystem schützte die Elektronik erfolgreich vor dem Vereisen.

Software-Update via Mars-Rover

Es war der erste Härtetest für den Helikopter, weitere folgten. Die Solarpanels mussten die Batterien jeweils wieder genügend laden, das klappte. Bei den Überprüfungen der Motoren und der Rotorblätter kam es am späten Samstagabend (kalifornische Zeit) aber zu Problemen, die Tests wurden vorzeitig abgebrochen und der Erstflug auf Mittwoch verschoben.

Der Mars-Rover «Percy» Perseverance filmte die kleine Drohne bei den ersten, langsamen Rotorentests, die am 8. April glückten. Foto: Nasa/Caltech/Perseverance Mastcam-Z

Über das Wochenende hat das Ingenuity-Team eine Lösung für das erste Problem gefunden, diese liegt in einer Anpassung der Software. Das tönt zwar einfach, ist aber aufgrund der Entfernung eine langwierige Sache. Eine direkte Steuerung des Helikopters ist aufgrund der verzögerten Kommunikation über die Millionen Kilometer nicht möglich, das gilt auch für den Flug selber, während dem Ingenuity alle notwendigen Entscheidungen autonom treffen wird.

Das Caltech-Team kann den Helikopter zwar nicht live beobachten oder direkt beeinflussen, auf dem Linux-basierten Qualcomm-Snapdragon-801-Prozessor, einem Chip, der auch in vielen Smartphones zum Einsatz kommt, sind aber Szenarien und Reaktionen programmiert. «Live» vor Ort ist nur der Mars-Rover Perseverance sein – seine Kameras sind auf Ingenuity gerichtet und über ihn läuft die Kommunikation zwischen Erde und Helikopter (lesen Sie hier, wie die Datenübermittlung zwischen Mars und Erde funktioniert).

Das Ingenuity-Team in einer Vakuumkammer des Jet Propulsion Laboratory am Caltech. An «Ginny», wie das Team den Helikopter nennt, wird seit 2014 gearbeitet. Foto: Nasa/JPL-Caltech

Die Verantwortlichen sind nach dem ersten Rückschlag weiterhin zuversichtlich, dass die Mission klappt, wenn die Softwareanpassung erstmal überprüft und auf den Mars übermittelt wurde. Wann der Erstflug auf einem fremden Planeten stattfinden kann, wissen die Nasa-Leute derzeit aber noch nicht, das soll nächste Woche erst festgelegt werden.

Nach dem Experiment dauert es noch eine Weile, bis es Fotos von Ingenuity gibt. Die ersten Schwarzweissbilder aus dem Helikopter folgen erst einen Marstag (rund 24 Stunden und 40 Minuten) später. Am darauf folgenden Tag werden dann zwei HD-Bilder der Ingenuity-Kamera erwartet.

Der Mars-Rover wird den Erstflug seines kleinen Reisegefährten aus rund 100 Metern Entfernung filmen. Über seine Antennen werden später auch die Bilder des Helikopters an die Erde übermittelt. Illustration: Nasa/Caltech

Anhand der Bilder und Daten wird das Caltech-Team entscheiden, wie die Mission weitergeht, wenn alles gut läuft, soll es dann weitere und längere Flüge geben.

Aus dem Experiment mit Ingenuity wollen Caltech und Nasa danach Erkenntnisse ziehen, um fortschrittlichere Fluggeräte für künftige Mars-Missionen zu entwickeln. Die Experten sehen verschiedene futuristisch anmutende Anwendungsmöglichkeiten für zukünftige Helikopter.

Einerseits sollen sie Orte erkunden, welche die Rover aufgrund des Geländes nicht erreichen können. Und sie könnten künftige Astronautinnen und Astronauten auf dem Mars unterstützen, beispielsweise beim Transport von Lasten.

Zukunftsmusik: Kleine Flugdrohnen sollen bemannte Mars-Missionen unterstützen. Die Nasa strebt auch ein Lastentransport mit Mars-Helikoptern an. Fotomontage: Nasa

